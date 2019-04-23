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Gelibolu Tarihi Alanı'na '360 derece' kuş bakışı

Dünyanın en kanlı çarpışmalarına sahne olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı, drone ile havadan "360 derece fotoğraf tekniği" kullanılarak görüntülendi.

Gelibolu Tarihi Alanı'na '360 derece' kuş bakışı

Dünyanın en kanlı çarpışmalarına sahne olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı, drone ile havadan "360 derece fotoğraf tekniği" kullanılarak görüntülendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Nisan 2019 Salı 11:37
Gelibolu Tarihi Alanı'na '360 derece' kuş bakışı

Anadolu Ajansı (AA), dünyanın en kanlı çarpışmalarına sahne olan ve dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nı drone ile 360 derece görüntüledi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törenler için binlerce kişi tarihi alanı ziyaret etmeye başladı.

Bölgede yarın başlayıp iki gün sürecek uluslararası boyuttaki törenlere Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin yanı sıra İtilaf Devletleri'ni oluşturan diğer ülkelerden çok sayıda konuk katılacak.

Bozulmamış savaş alanları ile dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerleyen tarihi alan, 33 bin hektarlık bölge içinde çok sayıda yerli ve yabancı anıtı barındırıyor. Bunlardan en çok ziyaret edilenler arasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Türk askerler anısına yaptırılan Şehitler Abidesi yer alıyor. Morto Koyu önünde Hisarlık Tepe'deki 42 metrelik anıt her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Mimar Nejat Dinçel tarafından tasarlanan ve 1992 yılında inşa edilen 57. Alay Şehitliği ise Kabatepe ile Conkbayırı yolu kenarında, Kılıçbayır'ın güney ucunda bulunuyor.

Savaşlar sırasında yabancı askerlerin "satranç tahtası" adını verdiği bölgede yer alan anıt tarihi alan da en çok ziyaret edilen noktalardan biri olarak ilgi görüyor.

360 derece tekniğiyle ilk kez görüntülendi

AA foto muhabirince tarihi alanın iki önemli simgesinin görüntülenmesinde, drone ile havadan 360 derece fotoğraf tekniği kullanıldı.

Şehitler Abidesi ve 57. Alay Şehitliği farklı bir açıdan ortaya çıkaran eşsiz fotoğraflar, izleyiciler için görsel bir şölen sunuyor.

AA'nın web sitesi ve sosyal medya hesaplarından izlenebilen görseller, aynı zamanda bölgede drone ile ilk kez çekilen 360 derece fotoğraflar olma özelliğini taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Gelibolu
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