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Falcon Heavy roketinin okyanusa konan parçası kayboldu

Falcon Heavy'nin merkezi ateşleyici roketi, üstüne konduğu okyanus platformundan kıyıya taşınırken denize düşüp kayboldu.

Falcon Heavy roketinin okyanusa konan parçası kayboldu

Falcon Heavy'nin merkezi ateşleyici roketi, üstüne konduğu okyanus platformundan kıyıya taşınırken denize düşüp kayboldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 10:40
Falcon Heavy roketinin okyanusa konan parçası kayboldu

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in geçen hafta ArabSat 6A iletişim uydusunu uzaya fırlatan Falcon Heavy roketinin merkezi ateşleyici kısmının, üstüne konduğu okyanus platformundan denize düşerek kaybolduğu bildirildi.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, şirket, Falcon Heavy'nin ana ateşleyici roketinin, üstüne konduğu insansız okyanus platformuyla kıyıya taşınırken, dalgalı denizde kaybolduğunu açıkladı.

Açıklamada, "SpaceX'in kurtarma ekibi, hafta sonu boyunca kötü hava şartları nedeniyle merkezi ateşleyici roketi Canaveral Limanı'na dönüş yolunda kaybetmiştir. Boyları 2,5-3 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle roketin platform üzerinde kaydığı ve sonunda dengesini kaybederek denize düştüğü anlaşılmaktadır. Roketi sağlam şekilde geri getirmeyi umuyoruz ancak ekibimizin can güvenliği daima önceliğimizdir. Durumun gelecek görevleri etkilemesi beklenmemektedir." ifadeleri yer aldı.

SpaceX, 12 Nisan'da Falcon Heavy'nin ilk ticari fırlatışını yapmış, ArabSat 6A iletişim uydusunu uzaya yollamıştı. Fırlatışın ardından roketi oluşturan iki yardımcı ateşleyici parça roketin fırlatıldığı Cape Canaveral Hava Üssü'ne, merkezi ateşleyici parça ise Atlantik Okyanusu üzerindeki "Of Course I Still Love You" (Elbette Seni Hala Seviyorum) adı verilen insansız platforma iniş yapmıştı.

SpaceX'in Falcon 9 roketinin geliştirilmiş bir versiyonu olan merkezi ateşleyici, geçen yıl yapılan test fırlatışında platformu ıskalayarak okyanusa çakılmıştı.

Falcon Heavy'nin söz konusu test fırlatışında Tesla'nın ürettiği Roadster model elektrikli otomobili yörüngeye taşıması en az roketin fırlatılması kadar gündem yaratmıştı.

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