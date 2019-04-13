Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95977
ALTIN
239.114
DOLAR
5.7357
STERLİN
7.5332
EURO
6.4910
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan'ın süreci barış içinde atlatması en önemli temennim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan'ın süreci barış...
Bakan Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar Fransız mevkidaşı ile...
YSK Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin görüşmeyi erteledi
YSK Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin görüşmeyi...
Haliç'de 'Vatan Dalışı'
Haliç'de 'Vatan Dalışı'
PFDK'den Süper Lig'den 6 kulübe ceza
PFDK'den Süper Lig'den 6 kulübe...

Falcon Heavy roketi ilk kez ticari amaçlı fırlatıldı

Arabsat 6A iletişim uydusunu yörüngeye yollayan Falcon Heavy'nin 3 ateşleyici parçası başarılı şekilde Dünya'ya döndü.

Falcon Heavy roketi ilk kez ticari amaçlı fırlatıldı

Arabsat 6A iletişim uydusunu yörüngeye yollayan Falcon Heavy'nin 3 ateşleyici parçası başarılı şekilde Dünya'ya döndü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Nisan 2019 Cumartesi 11:37
Falcon Heavy roketi ilk kez ticari amaçlı fırlatıldı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon Heavy roketini ilk kez ticari amaçlı fırlattı.

SpaceX'in kurucusu ve üst yöneticisi Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Falcon Heavy roketi, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı şekilde fırlatıldı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki roketin 3 ateşleyici parçasının, fırlatıldıktan bir süre sonra güvenli şekilde Dünya'ya döndüğü bildirildi.

Falcon Heavy, Lockheed Martin tarafından Suudi Arabistan için üretilen Arabsat 6A iletişim uydusunu yörüngeye yollayarak ticari amaçlı ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

Elon Musk, dün, uzay merkezinden bir komünikasyon uydusuyla yörüngeye gönderilmesi planlanan Falcon Heavy roketinin fırlatılışının, şiddetli rüzgar nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı.

Şirketin ilk kez geçen yıl uzaya başarıyla fırlattığı, dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy'nin 90 milyon dolarlık maliyetinin yanında 63,8 ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğu açıklanmıştı.

Falcon Heavy'nin Tesla'nın Roadster model aracını yörüngeye taşıması en az roketin fırlatılması kadar gündem yaratmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Uydu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İTÜ Rover Takımı 3. nesil araçlarıyla Amerika'ya gidiyor
İTÜ Rover Takımı 3. nesil araçlarıyla Amerika'ya gidiyor
Öğrenciler 8 saatte robot yapıp yarıştırıyor
Öğrenciler 8 saatte robot yapıp yarıştırıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Önceliğimiz yüksek teknolojili segmentte yer alan ürünler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Önceliğimiz yüksek teknolojili segmentte yer alan ürünler
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim