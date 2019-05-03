Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93772
ALTIN
244.204
DOLAR
5.9664
STERLİN
7.7412
EURO
6.6536
ÖSYM'den ALES adaylarına 'saat' uyarısı
ÖSYM'den ALES adaylarına 'saat' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Akım'ın Bosna Hersek'e intikali için her türlü desteği vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Akım'ın Bosna...
Nuh Tepesi filmine New York'ta 2 ödül
Nuh Tepesi filmine New York'ta...
Futbolun süperleri belli oldu
Futbolun süperleri belli oldu
Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugünBüyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugün
Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı...

Facebook'tan aşırılık yanlısı hesapları kapatma kararı

Facebook, bazı beyazların üstünlüğünü savunan aşırı sağ veya antisemitik kişi ve kuruluşların hesabını "tehlike arz ettiği için" kalıcı olarak kapattığını duyurdu.

Facebook'tan aşırılık yanlısı hesapları kapatma kararı

Facebook, bazı beyazların üstünlüğünü savunan aşırı sağ veya antisemitik kişi ve kuruluşların hesabını "tehlike arz ettiği için" kalıcı olarak kapattığını duyurdu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mayıs 2019 Cuma 11:29
Facebook'tan aşırılık yanlısı hesapları kapatma kararı

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook, ırkçı söylemlerde bulunan veya etnik ve dini gruplara karşı nefret yayan hesapların kapatılması kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Biz, ideolojileri fark etmeksizin şiddete ve nefrete yönelen veya teşvik eden birey ve kuruluşları tehlike arz ettiği için her zaman yasaklamaktayız. Potansiyel ihlalcilerin değerlendirilme süreci oldukça geniştir ve bugün bu hesapları kaldırma kararımızı almamızı sağlayan şey budur." ifadelerine yer verildi.

Facebook'un kapatma kararı aldığı hesapların arasında komplo teorileriyle tanınan Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex Jones, ABD'li aşırı sağcı Milo Yiannopoulos ve Laura Loomer ile "İslam Milleti" adlı siyahi hareketin lideri Louis Farrakhan'a ait hesapların da olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Facebook tarafından alınan bu hesapların kapatılması kararı insan hakları örgütleri ve aktivistleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Söz konusu hesapların sosyal medya üzerinden şiddet ve nefret yaydığını dikkati çeken insan hakları örgütleri, uzun zamandır Facebook başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarına gerekli önemleri alması çağrısında bulunuyordu.

Anahtar Kelimeler:
Facebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BMC'den askeri sürücüsüz araç
BMC'den askeri sürücüsüz araç
Yerli motorlu dev zırhlılar TSK envanterine girecek
Yerli motorlu dev zırhlılar TSK envanterine girecek
Türksat'ın SOTM anteni ABD'de görücüye çıkacak
Türksat'ın SOTM anteni ABD'de görücüye çıkacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim