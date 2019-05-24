Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
84596
ALTIN
252.630
DOLAR
6.0970
STERLİN
7.7477
EURO
6.8177
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunulacak
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi...
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Tatil ve bayramda 'sahte para mağduru' olmayın
Tatil ve bayramda 'sahte para...
İçişleri Bakanı Soylu: Bugün İstanbul dünyanın en temiz metropolü
İçişleri Bakanı Soylu: Bugün İstanbul...
Bakan Akar yeni askerlik sisteminin tüm detaylarını açıkladı
Bakan Akar yeni askerlik sisteminin...

Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi

Sosyal medya platformu Facebook, 2019'un ilk üç ayında yaklaşık 2,2 milyar sahte hesabı sildi.

Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi

Sosyal medya platformu Facebook, 2019'un ilk üç ayında yaklaşık 2,2 milyar sahte hesabı sildi.

Editör
Editör
24 Mayıs 2019 Cuma 00:41
Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi
New York

Sosyal medya platformu Facebook, 2019'un ilk üç ayında yaklaşık 2,2 milyar sahte hesabı silerek rekorunu kırdı.

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılının ilk çeyreğinde platformdaki yaklaşık 2,2 milyar sahte hesabın silindiği bildirildi.

Son 6 ayda platform üzerinde rahatsız edici sahte hesaplarda ciddi artış yaşandığı ve bunun nedeninin otomatik saldırılar olduğu belirtilen açıklamada, 2018'in ilk çeyreğinde 1,2 milyar hesabın silindiği ve bu yılki rakamın geçen yılı neredeyse ikiye katladığına işaret edildi.

Amerikan basını, söz konusu rakamın, Facebook'un tek çeyrekte en fazla hesap silme rekoru olduğunu yazdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook'un veri takibinden kullanıcı haberdar olacak
Facebook'un veri takibinden kullanıcı haberdar olacak
Alka 'drone' uçurmuyor
Alka 'drone' uçurmuyor
Robotik öğrencilerinin hedefi dünya şampiyonluğu
Robotik öğrencilerinin hedefi dünya şampiyonluğu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim