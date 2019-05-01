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Drone tehdidini 'Avcı' durduracak

Kritik tesis ve altyapıların drone tehdidine karşı korunması amacıyla tasarlanan Avcı anti-drone sistemi, ilk kez IDEF'19'da görücüye çıktı.

Drone tehdidini 'Avcı' durduracak

Kritik tesis ve altyapıların drone tehdidine karşı korunması amacıyla tasarlanan Avcı anti-drone sistemi, ilk kez IDEF'19'da görücüye çıktı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
01 Mayıs 2019 Çarşamba 14:05
Drone tehdidini 'Avcı' durduracak

Drone tehdidine karşı geliştirilen yerli çözümlere bir yenisi eklendi.

Ar-Ge'ye dayalı alanlarda yerli ürünler ve yetenekler geliştiren SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, çeşitli savunma elektroniği ve yazılım ürünlerini kullanıma sundu.

ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren şirket, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ürün ve kabiliyetleri yerli ve yabancı katılımcılara tanıtıyor. Fuarda, şirketin Avcı anti-drone sistemi de ilk kez sergileniyor.

Drone tehditlerine karşı, kritik tesis ve altyapıların korunması amacıyla tasarlanan Avcı, mini ve mikro boyutlardaki sabit ve döner kanatlı "drone"ların tespit edilmesi, izlenmesi ve etkisiz hale getirilmesi işlevlerini yerine getirecek. Sistemin ihtiyaca bağlı olarak farklı tiplerdeki alıcılardan oluşan farklı konfigürasyonları bulunuyor.

Radar ile çoklu hedef tespit ve takibi, DF birimi ile kontrol sinyali yer tespiti, akustik alıcı ile hedef tespiti, elektro optik ve termal kameralar ile hedef tespit ve takibi yapılabiliyor. Tespit edilen "drone"un etkisiz hale getirilmesi için yönlü ve yönsüz antenlerden oluşan karıştırıcı sistemi kullanılıyor.

SDT Genel Müdürü Fatih Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, güvenlik güçlerinin temel bir ihtiyacını karşılamak üzerine sistemi ortaya koyduklarını söyledi.

Sistemin bileşenlerinin geçmişte sahada denendiğini ve kendini ispatladığını dile getiren Ünal, bu bileşenlerin bir araya gelmesiyle özellikle kritik tesislerin ve askeri bölgelerin drone saldırılarına karşı korunmasını amaçladıklarını ifade etti.

Ünal, ürünün, "drone"ların uzaktan tespiti, takip edilmesi ve güvenli bölgeye girmeden önce özellikle bertaraf edilmesi, kullanılmaz hale getirilmesi için radar sistemi, elektro optik sistem ve radyo frekansı karıştırıcının entegrasyonu sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Ürünün saha testlerinin devam ettiği bilgisini veren Ünal, şöyle konuştu:

"Bileşenleri daha önce kendini ispat etmiş ve tamamıyla yerli çözümlerin etrafına oturmuş, içerisindeki yabancı unsurlar da yerlileştirilerek ortaya konulan bir ürün. Silahlı kuvvetlerin, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak gittikçe de geliştirdiğimiz, ilave özellikler katacağımız bir ürün. Umarım kullanıcılarla beraber daha iyi bir noktaya da götüreceğiz." 

Yakın zamanda sahada olacak

Ünal, sistemin, 0,01 metrekarelik radar kesit alanı olan bir "drone"u 10 kilometreler seviyesinde bir mesafeden tespit edip güvenli bölgeye girmeden önce hem kontrol sinyallerini hem de GPS sinyallerini karıştırıp kontrolde çıkartabileceğini belirtti.

Fatih Ünal, Avcı'yı diğer anti-drone sistemlerinden ayıran en temel özelliğin özellikle karıştırma kısmında sahada uzun süre denenen, hali hazırda kullanılan bir ürünün yine sahada denenmiş bir radar ve elektro optik sistemle entegrasyonu sonucu ortaya çıkmış olmasına dayandığını söyledi. Ünal, "Dikkat ederseniz sektörde radar çözümleri üzerinde çalışan çok oyuncu var ama jammer-radar entegrasyonunu gerçekleştiren oyuncu sayısı biraz az. Biz özellikle sahada denenmiş "jammer"ların buradaki uygulamasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Ünal, Avcı anti-drone sisteminin temmuz ayı itibarıyla sahada kullanımını tam anlamıyla ispatlayacaklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
DroneAvcısı
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