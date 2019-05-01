Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95416
ALTIN
245.129
DOLAR
5.9430
STERLİN
7.7902
EURO
6.6810
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15. randevu
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15....
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan milletvekili adayı partisinden atıldı
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan...
Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya Büyükelçiliğine sığındı
Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya...
İçişleri Bakanı Soylu: Bütün çabamız, alın terinin gözyaşına karışmadığı bir Türkiye için
İçişleri Bakanı Soylu: Bütün çabamız,...

Dev asteroid 10 yıl sonra Dünya'yı teğet geçecek

"Apofis" adlı asteroidin yakın geçişi, güzergahı üzerindeki 2 milyar kişi tarafından çıplak gözle izlenebilecek.

Dev asteroid 10 yıl sonra Dünya'yı teğet geçecek

"Apofis" adlı asteroidin yakın geçişi, güzergahı üzerindeki 2 milyar kişi tarafından çıplak gözle izlenebilecek.

Editör
Editör
01 Mayıs 2019 Çarşamba 23:18
Dev asteroid 10 yıl sonra Dünya'yı teğet geçecek
Ankara

Bilim adamları, 340 metre çapındaki bir asteroidin 10 yıl sonra 13 Nisan 2029'da Dünya'nın 31 bin kilometre yakınından geçeceğini bildirdi.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Massachusetts Teknoloji Üniversitesinden gezegen bilimci Richard Binzel, "Apofis" adlı asteroidin 13 Nisan 2029'da Dünya'ya yakın geçiş yapacağını açıkladı.

Uluslararası Havacılık ve Uzay Akademisinin düzenlediği Gezegen Savunma Konferansı'nda konuşan Binzel, "Böylesine büyük bir gök cisminin Dünya'ya bu kadar yaklaşması ancak bin yılda bir görülebilecek bir gelişme, dolayısıyla buradaki fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali bulunmuyor

Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını belirten Richard Binzel, asteroidin yörüngeye teğet yapacağı geçişi izlemenin, gezegeni potansiyel asteroid tahribatından korumaya yönelik önlemler geliştirmek bakımından faydalı olacağını vurguladı.

Dünya yörüngesini ekvator enleminde Hint Okyanusu üzerinde teğet geçmeye başlayacak asteroid, Afrika kıtası üzerinde batıdan doğuya kuzeye doğru meyille ilerleyerek, Atlantik Okyanusu'nu ve ABD'yi katettikten sonra Pasifik Okyanusu üzerinde Dünya yörüngesinden çıkacak.

Asterodin geçişinin, güzergahı üzerindeki bölgelerde yaşayan yaklaşık 2 milyar insan tarafından çıplak gözle izlenebileceği de belirtildi.

Mısır kötülük tanrısı Apofis'in adını taşıyan Dünya'ya yakın yörüngeli asteroid, 2004 yılında ABD'nin Arizona eyaletindeki Kitt Peak Rasathanesinde keşfedilmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASELSAN IDEF'te 300'ü aşkın ürününü sergiliyor
ASELSAN IDEF'te 300'ü aşkın ürününü sergiliyor
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyüklüğü 131,7 milyar TL'ye ulaştı
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyüklüğü 131,7 milyar TL'ye ulaştı
'THY 8. Science Expo 2019' 2-5 Mayıs'ta Bursa'da başlayacak
'THY 8. Science Expo 2019' 2-5 Mayıs'ta Bursa'da başlayacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim