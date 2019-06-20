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Çevre dostu teknolojiler yaygınlaşıyor

Karbon salınımı, fosil yakıt kaynaklarının azalması gibi çevreye dair küresel sorunları azaltmak adına firmaların ürettiği yüksek teknolojili çevre dostu ürünlerin kullanımı giderek artıyor.

Çevre dostu teknolojiler yaygınlaşıyor

Karbon salınımı, fosil yakıt kaynaklarının azalması gibi çevreye dair küresel sorunları azaltmak adına firmaların ürettiği yüksek teknolojili çevre dostu ürünlerin kullanımı giderek artıyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:33
Çevre dostu teknolojiler yaygınlaşıyor

Karbon salınımı, fosil yakıt kaynaklarının azalması gibi çevreye dair küresel sorunları azaltmak adına firmaların ürettiği yüksek teknolojili çevre dostu ürünler insan hayatında giderek daha fazla yer alıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, hem yerel hem de küresel ölçekli teknoloji firmaları insanların çevreye dair kaygılarını daha fazla dikkate alırken, geliştirdikleri ürün sayısı da bu doğrultuda artırıyor.

Bu firmaların son yıllarda ürettiği çevre dostu ürünlerin başında elektrikli araçlar gelirken, birçok küresel şirket söz konusu alandaki yatırımlarını hızlandırıyor.

Elektrikli araçların doğaya en önemli katkıları karbon salınımında görülüyor. Bu araçlar karbon salınımını en aza indiriyor.

Maliyet açısından elektrikli araçlara göre daha ucuz olması nedeniyle daha geniş kitlelere ulaştırılabilen hibrit taşıtlar, elektrik ve benzinli yakıt teknolojisini bir arada bulundurmaları nedeniyle karbon salınımına olumlu katkıda bulunuyor.

Toyota'dan 29 milyon kilolitrelik yakıt tasarrufu

Türkiye'de hibrit teknolojisiyle araç üreten Toyota, 2020 yılına kadar, fosil yakıtla çalışan modellerini aynı zamanda hibrit seçeneğiyle de sunmayı hedefliyor.

Şirketten alınan bilgiye göre, hibrit araçların kullanılmasıyla eşdeğer fosil yakıtlı araçların kullanımına göre yaklaşık 77 milyon ton daha az karbon emisyonu salımı gerçekleşti. Böylece, 29 milyon kilolitre (1000 litreye veya bir metreküpe eşit olan bir metrik hacim birimi) yakıt tasarrufu sağlandı.

Hibrit teknolojisinin çevreye verilen zararı azaltması sebebiyle dünya çapında Brezilya, İran, Çin gibi ülkeler bu araçlardan gümrük vergisi almazken Hollanda'da ise araç bedelinin yüzde 25'i gelir vergisinden düşülüyor.

Ev aletleri akıllandı, enerji ve su kaybı azaldı

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Vestel de çevre dostu teknolojileri kullanarak imal ettiği ürünlerle enerji ve su tasarrufuna katkıda bulunuyor.

Bu kapsamda, firma tarafından geliştirilen "ProDrive" teknolojisiyle buzdolaplarında, standart olarak üretilen A+++ enerji seviyesine sahip ürünlere kıyasla yüzde 35 daha fazla enerji tasarrufu sağlanıyor.

"PyroJet" teknolojili çamaşır makinelerinde ise tasarruf oranı, A+++ enerji seviyesine sahip ürünlere göre, yüzde 70'e ulaşıyor.

Öte yandan Vestel, Hydro-Charge teknolojisiyle geliştirdiği yeni ürünleri de tanıtmaya hazırlanıyor.

Bu teknolojilerle üretilen bulaşık makineleri tamamen deterjansız, çamaşır makineleri ise yüzde 50 azaltılmış deterjanla kullanılabilecek. Böylece daha az kimyasal tüketilerek, çevre sağlığına yüksek oranda katkı sağlanacak.

Çevre kirliliğiyle mücadelede "yapay zeka" uygulamaları

Günümüzde üzerinde en çok konuşulan konulardan olan yapay zeka teknolojilerinden her alanda olduğu gibi çevre kirliliğiyle mücadelede de yararlanılıyor.

Yapay zeka sistemleri sayesinde bilgi işlem merkezlerinden kaynaklı karbon salınımının önüne geçilirken, bu teknolojiler soğutma sistemlerini kontrol ederek enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor.

IBM Türkiye Müşteri Teknik Lideri ve Yapay Zeka Direktörü Kıvanç Uslu, IBM Araştırma Çin Grubu'nun, Pekin, Yeni Delhi ve Johannesburg gibi büyük şehirlerde hava kirliliğini azaltmak için ilgili hükümetlerle ortak çalıştığını söyledi.

Uslu, Yeşil Ufuklar (Green Horizons) adı verilen girişim kapsamında kirlilik oranları ve çevre kirliliğine yol açan tüm faktörleri öngörmek için nesnelerin interneti ve yapay zeka sistemlerinin kullanıldığını ifade etti.

Bu sistemle hava kirliliği seviyelerine katkıda bulunan sayısız faktör (trafik seviyeleri, hava durumu, nem, rüzgar gibi) söz konusu şehirlerdeki sensörler tarafından kaydediliyor ve daha sonra yapay zeka sistemlerince analiz ediliyor.

Uslu, yapay zeka teknolojisi sayesinde, plastik atıkların geri dönüşümünden doğal gaz hatlarındaki görünmez kaçakların belirlenmesine kadar çevre sorunlarına dair çözümler de geliştirildiğini kaydetti.

IBM'in geliştirdiği yapay zeka projesi VolCat sayesinde, geri dönüşüm süreçlerinin en uygun hale getirilerek daha sürdürülebilir bir yaşam sunulduğunu dile getiren Uslu, ayrıca yapay zeka sayesinde dünyadaki içilebilen su miktarının takip edildiğini ve gerekli önlemlerin alınması adına çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
ÇevreDostu
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