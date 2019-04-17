Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97589
ALTIN
235.922
DOLAR
5.7427
STERLİN
7.5009
EURO
6.4931
AK Parti İl Başkanı Şenocak: YSK'nin kararına kadar mazbata düzenlenmemesi talebiyle başvurduk
AK Parti İl Başkanı Şenocak:...
Büyük yok oluşa volkanların yol açtığına cıva kanıt gösterildi
Büyük yok oluşa volkanların yol...
'Siber saldırıların yarattığı hasar yaklaşık 3 trilyon dolar'
'Siber saldırıların yarattığı hasar yaklaşık...
Tarkan Rusya’da konser verecek
Tarkan Rusya’da konser verecek
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri güvenlik ortaklığımız kadar güçlü olmalı
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri...

Büyük yok oluşa volkanların yol açtığına cıva kanıt gösterildi

Dünya üzerinde 252 milyon yıl önce yaşanan büyük yok oluşa volkanların yol açtığı teorisini destekleyen kanıt elde edildi.

Büyük yok oluşa volkanların yol açtığına cıva kanıt gösterildi

Dünya üzerinde 252 milyon yıl önce yaşanan büyük yok oluşa volkanların yol açtığı teorisini destekleyen kanıt elde edildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 10:37
Büyük yok oluşa volkanların yol açtığına cıva kanıt gösterildi

ScienceDaily'nin haberine göre, ABD'li ve Çinli taşıl bilimcilerin yaptığı araştırma, dünya çapında ondan fazla bölgede çok eski zamanlardan kalma kayalarda rastlanan yüksek miktarda cıvanın, 252 milyon yıl önce "Büyük Ölüm" olarak adlandırılan kitlesel yok oluşa volkan patlamalarının yol açtığının en güçlü kanıtı olduğunu ortaya koydu. 

Cincinnati ve Çin Yerbilimleri üniversitelerinin ortaklaşa çalışmasında, 252 milyon yıl önce, bugün Rusya'nın orta kesiminde yer alan Sibirya Trapları'nda meydana gelen volkanik patlamalar sırasında atmosfere salınan cıva buharının ve kömür tortularının, sonunda yağış biçiminde dünya genelinde deniz sedimanına düştüğü, böylece felaketin elementsel imzasını attığı belirtildi.

Binlerce yıl süren volkanik patlamalar sırasında, dünya üzerinde denizde ve karadaki canlıların yüzde 95'inden fazlasının yok olduğu, felaketi izleyen dönemde dinozorların ortaya çıktığı kaydedildi.

Çalışmanın ayrıntıları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

Dünya'nın 4 buçuk milyar yıllık tarihinde 5 kitlesel yok oluşa tanık olduğu ifade ediliyor.

Bilim adamları, 65 milyon yıl önce dinozorları ortadan kaldıran kitlesel yok oluşa, şu anda Meksika olan bölgeye dev bir meteorun çarpmasının yol açtığı teorisinin elementsel kanıtının da iridyum olduğunu belirtiyor.

Son Güncelleme: 17.04.2019 11:17
Anahtar Kelimeler:
Volkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türksat Afganistan'a gözlem istasyonu kuracak
Türksat Afganistan'a gözlem istasyonu kuracak
Çizgi film karakterleri çocuklarla 'konuşuyor'
Çizgi film karakterleri çocuklarla 'konuşuyor'
Yapay zekalı robotlar TEKNOFEST'te boy gösterecek
Yapay zekalı robotlar TEKNOFEST'te boy gösterecek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim