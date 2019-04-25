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Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu 'akıllı bez' ile anlaşılacak

Türk bilim insanlarınca, üniversite-özel sektör iş birliği ile geliştirilen "akıllı bez" ile bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları tespit edilebilecek.

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu 'akıllı bez' ile anlaşılacak

Türk bilim insanlarınca, üniversite-özel sektör iş birliği ile geliştirilen "akıllı bez" ile bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları tespit edilebilecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Nisan 2019 Perşembe 11:13
Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu 'akıllı bez' ile anlaşılacak

Türk bilim insanlarınca, üniversite-özel sektör işbirliği ile geliştirilen "akıllı bebek bezi" ile idrar yolu enfeksiyonları başlangıç aşamasında anlaşılabilecek.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ile Pine firması tarafından yürütülen çalışma kapsamında geliştirilen bebek bezi, hijyen sağlamanın yanı sıra alt ve üst idrar yolu hastalıklarının ön tanısı için kullanılan yeni bir ürün haline dönüştürüldü.

Akıllı bebek bezi çalışmaları, firmanın CEO'su Endüstri Mühendisi Özcan Arkan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör ve Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi tarafından yapıldı.

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın 1,5 yıl sürdüğünü belirtti.

İdrar yolu enfeksiyonunun, yetişkinler kadar bebeklerde de en sık rastlanan sağlık sorunu olduğunu ifade eden Güngör, bebeklerde geç tanı alan enfeksiyonun üzücü sonuçlar doğurabildiğini söyledi.

Güngör, idrarın, insan sağlığı hakkında fikir veren önemli bir biyolojik numune olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geliştirilen bebek bezi hijyen sağlamanın yanı sıra idrar yolu enfeksiyonlarında ön tanı için kullanılan bir ürün haline getirildi. Bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyonunun belirtileri, çoğunlukla diğer enfeksiyonlarla karıştırılırken tedaviyi de geciktirmektedir. Enfeksiyonun geç teşhis edilmesi alt ve üst idrar yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklara yol açabilirken, aynı zamanda böbrek hasarı gelişimine de neden olur. İdrar yolu enfeksiyonunun geç teşhis edilmesi ve tedavinin gecikmesi böbrek yetmezliğini de beraberinde getirebilir. Geliştirdiğimiz ürün, idrar yolu enfeksiyonunun erken teşhisi konusunda yol gösterici rol üstlenecek."

Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör, enfeksiyon varlığının nasıl anlaşılacağına ilişkin de "Bakteriyel kaynaklı enfeksiyon varlığında bezin dış kısmından herkes tarafından rahatça görülebilecek pembe renkli bir değişim gözlemlenecek." bilgisini verdi.

Çalışmanın detayları ve akıllı bezin tüm özellikleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın ev sahipliğinde yarın Üniversite'de gerçekleştirilecek tanıtım ve lisans sözleşmesi imza töreninde açıklanacak.

Anahtar Kelimeler:
Bebekler
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