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Bakan Varank'tan son sınıf lisans öğrencilerine çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, son sınıf lisans öğrencilerini, kısmi süreli aday araştırmacı istihdam edecek TÜBİTAK SAGE'ye başvurmaya çağırdı.

Bakan Varank'tan son sınıf lisans öğrencilerine çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, son sınıf lisans öğrencilerini, kısmi süreli aday araştırmacı istihdam edecek TÜBİTAK SAGE'ye başvurmaya çağırdı.

15 Aralık 2019 Pazar 15:10
Bakan Varank'tan son sınıf lisans öğrencilerine çağrı

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye'nin milli ve yerli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması için genç beyinlerin teknoloji üretimine erken kazandırılması kapsamında 44 kısmi süreli aday araştırmacı istihdam edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından söz konusu ilana ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gençler, sizleri bekliyoruz!"

Paylaşımında TÜBİTAK SAGE'nin hazırladığı afişe yer veren Varank, "Gençler, sizleri bekliyoruz!" ifadesini kullandı.

Mustafa Varank@varank

Gençler, sizleri bekliyoruz! https://twitter.com/sagetubitak/status/1205032496498401280 …

TÜBİTAK SAGE@SageTubitak

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Aday araştırmacılar, bilgi işlem ve bilgi güvenliği, uçuş mekaniği, platform entegrasyon testleri, optik tasarım, güç ve batarya birimlerinin de aralarında yer aldığı çeşitli departmanlarda Ankara'da çalışacak.

Adaylarda, bilgisayar, elektrik ve elektronik, kimya, makina, metalurji ve malzeme, havacılık ve uzay, uçak, mekatronik, otomotiv, fizik ya da elektronik haberleşme mühendisliklerinin 4'üncü sınıflarında öğrenci olma şartı aranacak.

26 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek

Gençler, bu pozisyon için TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden 26 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.

TÜBİTAK SAGE'nin bu girişimiyle, üniversitelerde lisans öğrenimlerine devam eden öğrencilerin kısmi süreli olarak istihdam edilerek nitelikli Ar-Ge personeli yetiştirilmesi ve kurumda tam zamanlı çalışabilecek araştırmacı adaylarının keşfedilmesi hedefleniyor.

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Bakan Varank
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