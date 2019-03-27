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ASUS bilgisayarlara 'arz zinciri' saldırısı

Tayvanlı teknoloji şirketi ASUS'un ürettiği bilgisayarlarda, otomatik güncelleme hizmeti aracılığıyla yayılan virüsün dünya genelinde 1 milyon bilgisayarı etkilediği tahmin ediliyor.

ASUS bilgisayarlara 'arz zinciri' saldırısı

Tayvanlı teknoloji şirketi ASUS'un ürettiği bilgisayarlarda, otomatik güncelleme hizmeti aracılığıyla yayılan virüsün dünya genelinde 1 milyon bilgisayarı etkilediği tahmin ediliyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Mart 2019 Çarşamba 10:42
ASUS bilgisayarlara 'arz zinciri' saldırısı

Tayvanlı teknoloji şirketi ASUS'un ürettiği bilgisayarlarda otomatik güncelleme hizmeti aracılığıyla yayılan bir virüs tespit edildiği bildirildi.

Rus siber güvenlik şirketi Kasperksy Lab, yaptığı açıklamada, ürettikleri antivirüs yazılımını kullanan 57 bin ASUS marka bilgisayarda, sisteme dışardan sızılabilmesini sağlayan ve "arka kapı" adı verilen özel güvenli boşlukları yaratan kötü amaçlı bir yazılım tespit edildiğini belirtti.

Kasperksy Lab uzmanları, virüsten etkilenen bilgisayarların yüzde 50'sinin Rusya, Almanya ve Fransa'daki kullanıcılara ait olduğunu ifade etti.

ABD'de virüsten etkilenen bilgisayar sayısının yüzde 5'ten az olduğu kaydedildi.

Öte yandan Amerikan antivirüs şirketi Symantec de kendi yazılımlarını kullanan 13 bin ASUS bilgisayarın virüsten etkilendiğini bildirdi.

Uzmanlar, "arz zinciri" adı verilen siber saldırı yönetimiyle şirketin otomatik güncelleme hizmeti aracılığıyla yayılan virüsün dünya genelinde 1 milyon bilgisayarı etkilediğini tahmin ediyor.

ASUS dünyanın en büyük beşinci bilgisayar üreticisi konumunda bulunuyor.

Son Güncelleme: 27.03.2019 11:00
Anahtar Kelimeler:
Asus Virüs
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