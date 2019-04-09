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Astronotlar batarya değişimi için yine uzay yürüyüşüne çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, istasyonda batarya değişimi için yine uzay yürüyüşüne çıktı.

Astronotlar batarya değişimi için yine uzay yürüyüşüne çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, istasyonda batarya değişimi için yine uzay yürüyüşüne çıktı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 10:46
Astronotlar batarya değişimi için yine uzay yürüyüşüne çıktı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Anne McClain ve Kanadalı meslektaşı David Saint-Jacques'ın, yürüyüş sırasında istasyonun dışında batarya değişimi ve kablo döşeme işini tamamlaması gerekiyor.

Döşenecek yeni kablonun, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ)  Kanada yapımı robot kolu için güç devresi desteği sağlayacağı ve iletişimi iyileştireceği ifade edildi.

2,5 haftada 3. uzay yürüyüşü

Astronotların, daha önce yerleştirilen 6 lityum-iyon bataryadan birinin çalışmaması üzerine bu sefer iki eski nikel-hidrojen bataryayı yeniden istasyonun dışına takacağı belirtildi.

Bu, astronotların 2,5 haftada yaptığı 3. uzay yürüyüşü olacak.

Anahtar Kelimeler:
UzayYürüyüşü
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