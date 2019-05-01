Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95416
ALTIN
245.080
DOLAR
5.9420
STERLİN
7.7663
EURO
6.6717
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15. randevu
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15....
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan milletvekili adayı partisinden atıldı
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan...
Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya Büyükelçiliğine sığındı
Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya...
İçişleri Bakanı Soylu: Bütün çabamız, alın terinin gözyaşına karışmadığı bir Türkiye için
İçişleri Bakanı Soylu: Bütün çabamız,...

ASELSAN IDEF'te 300'ü aşkın ürününü sergiliyor

ASELSAN, ilk defa görücüye çıkardığı yeni sistemlerin de aralarında bulunduğu 300'ü aşkın ürünle bu yılki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılıyor.

ASELSAN IDEF'te 300'ü aşkın ürününü sergiliyor

ASELSAN, ilk defa görücüye çıkardığı yeni sistemlerin de aralarında bulunduğu 300'ü aşkın ürünle bu yılki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılıyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
01 Mayıs 2019 Çarşamba 14:17
ASELSAN IDEF'te 300'ü aşkın ürününü sergiliyor

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket IDEF 2019'da genelkurmay başkanlarının, savunma bakanlarının, kuvvet komutanlarının da bulunduğu 50'den fazla üst düzey yabancı heyeti ağırlıyor.

Şirket, teknoloji transferini de içeren çeşitli iş birliği modellerini kullanarak, dost ve müttefik ülkelerin teknolojik altyapılarına, güvenliklerine ve refahına katkı sunma konusunda kararlılığını fuarda bir kez daha vurguluyor.

IDEF 2019'da, ASELSAN'da kariyer sahibi olmak isteyen adaylar, güç birliği yapan tedarikçiler, tedarikçi olmaya aday sanayiciler ve KOBİ'ler kendilerine ayrılan özel bölümlerde iş imkanlarına yönelik fırsatları keşfederek, değerlendiriyor.

Anahtar Kelimeler:
Aselsan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyüklüğü 131,7 milyar TL'ye ulaştı
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyüklüğü 131,7 milyar TL'ye ulaştı
'THY 8. Science Expo 2019' 2-5 Mayıs'ta Bursa'da başlayacak
'THY 8. Science Expo 2019' 2-5 Mayıs'ta Bursa'da başlayacak
Yerli baz istasyonu ULAK, İHA'lara takılacak
Yerli baz istasyonu ULAK, İHA'lara takılacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim