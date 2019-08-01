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Ankara-Sivas YHT Projesi'nde ray serimi sürüyor

Ankara-Sivas YHT Projesi'nde Yerköy-Yozgat-Sorgun hattına çift yön 80 kilometre ray serimi yapıldı.

Ankara-Sivas YHT Projesi'nde ray serimi sürüyor

Ankara-Sivas YHT Projesi'nde Yerköy-Yozgat-Sorgun hattına çift yön 80 kilometre ray serimi yapıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:02
Ankara-Sivas YHT Projesi'nde ray serimi sürüyor

Küçük Asya ile İpek Yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demir yolu koridorunun önemli akslarından Ankara-Sivas YHT Projesi'nde Yerköy-Sivas yönünde ray serim çalışmaları sürüyor.

Proje tamamlandığında Sivas-Ankara arasını iki saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek Ankara-Sivas YHT Projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars demir yoluna entegre edilecek.

Yerköy-Sivas hattında ray serimi bir milyar 83 milyon liraya ihale edilen projede, 80 kilometre çift yön olarak ray serimi geçekleştirildi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, ray serimi yapılan kısımda incelemede bulunarak Yapı Merkezi İnşaat Proje Müdürü Mehmet Başer'den bilgi aldı.

Divanlı Mahallesi'nde bulunan ve inşaatı devam eden Yozgat İstasyonu'nda ray eksenini dengeye getiren araca binen Vali Çakır, gazetecilerle yaklaşık 40 kilometre yolculuk yaptı.

Çakır, Ankara-Sivas YHT Projesi'nin çok büyük bir yatırım olduğunu belirtti.

Bu yatırımı Yozgatlının uzun süredir beklediğini dile getiren Çakır, "Tünelin ucu göründü artık. Yavaştan başladık inşallah hızlısına da bineceğiz. 13,2 milyar liralık bir yatırım, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu an ray döşemeleri sürüyor. Yerköy-Yozgat-Sorgun'a ray döşendi. Akdağmadeni ilçesine de döşeniyor. İşin yüzde 87'si bitmiş durumda, kalan kısım da inşallah 2020 Mart ayında tamamlanacak. Ardından test sürüşleri başlayacak." dedi.

Çakır, hat tamamlandığında zaman açısında büyük avantaj ortaya çıkacağını anlatarak "Yozgat, gerek jeotermal açıdan gerek tarihi açıdan birçok güzelliklere sahip bir ilimiz. İlimizin tanıtımında, ekonomik yatırımların oluşmasında çok büyük katkı sağlayacak. Bu anlatmakla bitecek bir durum değil. Çok büyük bir iş. İnşallah bitsin, güzelliklerini hep beraber yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Çakır'a, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyut, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Soner Özyer de eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraSivasYHTRay
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