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Anka milli radarıyla Ege ve Akdeniz'de görevde

Milli İHA Anka, yeni faydalı yükü milli SAR radarıyla göreve başladı.

Anka milli radarıyla Ege ve Akdeniz'de görevde

Milli İHA Anka, yeni faydalı yükü milli SAR radarıyla göreve başladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Mayıs 2019 Perşembe 13:58
Anka milli radarıyla Ege ve Akdeniz'de görevde

Milli insansız hava aracı (İHA) Anka, yeni faydalı yükü milli Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile göreve başladı. SAR ve kamera yüküyle Ege ve Akdeniz'de kullanılacak Anka, yeni radarıyla uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat toplayacak, su üstü unsurlarının türünü tespit edebilecek, konumlama yapabilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen "Anka"ların kullandığı faydalı yüklere yeni bir milli ürün eklendi.

Kamera, sinyal istihbarat, telsiz röle ve silah faydalı yüklerini taşıma kabiliyetine sahip Anka İHA Sistemi, yeni faydalı yükü milli SAR ile göreve başladı.

SAR ve kamera yüklü Anka, Deniz Kuvvetlerinin su üstü keşif ve gözetleme görevleri için Ege ve Akdeniz'de kullanılacak.

Radar sayesinde uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat toplama yeteneğine sahip olan sistem, su üstü unsurlarının türünü tespit edebilecek ve konumlama yapabilecek. Görüntüleme modlarıyla liman, üs bölgesi gibi stratejik hedeflerden istihbarat toplanabilecek. Arama modlarıyla hareketli hedeflerin hızı ve konumları belirlenebilecek.

Prototipi 2013'te tamamlanan Anka, 2016'da envantere girdi. Geçen sürede Ankaların konfigürasyonları çeşitlendi, güvenlik güçlerinin de ihtiyaçları doğrultusunda birtakım değişikliklerle sistem daha da geliştirildi.

Halen çeşitli konfigürasyonlarda 20'ye yakın Anka güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor. Ankaların uçuş süresi 15 bin saati geride bıraktı.

Ankalar, son dönemde gerçekleştirilen harekatlarda karıştırma gibi yoğun harp koşullarında başarıyla kullanıldı.

Yeni ihtiyaçlar kapsamında yeni faydalı yüklerle donatılan Ankaların keşif-gözetleme kabiliyetleri güçlendirilip, daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde geliştiriliyor.

Sarper'i ASELSAN geliştirdi

ASELSAN, hava platformları için geliştirdiği görüntüleme ve hareketli hedef tespit radarı Sarper SAR Sistemi'nin seri üretimlerini tamamlayarak TUSAŞ'a teslim etmişti. Bu sistemlerden biri Anka'ya entegre edilerek uçuş testleri gerçekleştirilmişti.

Sarper, insanlı ve insansız hava platformlarında, yüksek çözünürlüklü yeryüzü görüntüleme ve hareketli hedef tespiti amaçlı olarak kullanılabiliyor.

Havadan gözetleme uygulamalarında SAR sensörleri, yağışlı/bulutlu ve karanlık havada dahi görüntüleme yapabilme kabiliyetleriyle önemli kazanımlar sağlıyor. Sarper sistemi, fiziksel kısıtların elverdiği en hassas çözünürlükte görüntü temin ediyor, uygulanan özel anten tasarımı ve sinyal işleme yaklaşımları sayesinde aynı anten üzerinden görüntüleme ve hareketli hedef tespiti yapabiliyor.

Askeri alanda keşif ve gözetleme uygulamalarında kullanılan Sarper, sivil alanda ise doğal afet sonrası hasar tespiti ve kriz yönetimi, şehir planlama ve haritacılık uygulamalarında kullanılabilecek şekilde geliştirildi.

Sarper, 30 bin feet irtifaya kadar çalışabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Anka
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