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Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı kapsamında Ege Denizi'nin uluslararası sularındaki tekne kazasına müdahale senaryosu başarıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı kapsamında Ege Denizi'nin uluslararası sularındaki tekne kazasına müdahale senaryosu başarıyla gerçekleştirildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:30
Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

Sakız ve Midilli adaları arasında icra edilen Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Eğitim Komutanlığı koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının katılımıyla yapıldı.

Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, TCSG Umut Gemisi'nde faaliyet öncesi yaptığı açıklamada, tatbikatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin de katılımı ve uluslararası uydu yardımlı arama kurtarma sistemi kullanılarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Kadıoğlu, amaçlarının arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi, komuta kontrol sisteminin denenmesi olduğunu belirtti.

TSK ve Türk Arama Kurtarma teşkilatının etkin yapısı ve arama kurtarma unsurlarının gelişmiş yetenekleri, sistemleri sayesinde ihtiyaç duyulan her yerde görev başında olduklarını vurgulayan Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak denizcilik, havacılık, dağcılık, yamaç paraşütü gibi sportif aktiviteler ile turizm faaliyetlerine olan ilgi, gün geçtikçe yoğunlaşan düzensiz göçmen hareketleri nedeniyle arama kurtarma ihtiyacı daha da artmaktadır."

Kadıoğlu, tatbikat senaryosunun sıklıkla karşılaşılan arama kurtarma olaylarına uygun planlandığını ve denizden kazazedelerin kurtarılacağını anlattı.

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de tatbikat ekibini TCSG Umut gemisinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Tatbikatı 8 ülkeden 16 yabancı katılımcı da izledi.

Tatbikat senaryosu

Senaryo gereği, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde, İstanbul bağlama limanlı "İzmir" isimli kuru yük gemisi ile Mersin bağlama limanlı "Kemal Reis" adlı balıkçı gemisi çarpıştı.

Balıkçı gemisi batarken olay yerinde denize dağılan personel kurtarıldı ve kuru yük gemisinde çıkan yangına müdahale edildi.

Senaryonun ilk aşamasında sahil güvenlik uçağı kaza alanını işaretledi. Hava Kuvvetleri uçağından bölgeye personel ve kurtarma botu indirilerek kazazede kurtarıldı.

Kara Kuvvetlerine bağlı helikopterden denize indirilen personel de bir başka kazazedeyi helikoptere çekti.

Toplam 12 faaliyetten oluşan senaryonun son bölümünde, yanan gemiye sahil güvenlik ekipleri müdahale etti, KKTC gemisi de bunlara eşlik etti.

Tatbikata, 2 arama kurtarma uçağı, 4 arama kurtarma helikopteri, 1 fırkateyn, 2 korvet, 3 sahil güvenlik botu ile KKTCSG-02 botu katıldı.

TSCG Umut Gemisi'nden arama kurtarma tatbikatı izlendi.

Düzensiz göçmen yakalandı

Öte yandan, tatbikat sırasında sahil güvenlik mobil radarı saat 07.05'te Menderes ilçesi Ahmetbeyli kıyılarında bir göçmen botu tespit etti.

Görevlendirilen sahil güvenlik botunun durdurduğu lastik bottaki 39 Filistin ve bir Irak uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenlerin 10'unun kadın, 8'inin çocuk olduğu öğrenildi.

Kara safhası

Tatbikatın 2. senaryosu ise yarın Menemen Dumanlı Dağı bölgesinde icra edilecek.

Senaryoya göre, kaybolan dağcı grubu TSK Arama Kurtarma unsurlarının müşterek faaliyetleriyle bulunacak ve kurtarılacak.

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AnadoluYıldızı
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