Amerikalı kadın astronot Koch UUİ'de 11 ay kalacak

Cape Canaveral

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), astronot Christina Koch'un Şubat 2019'a kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) kalarak istasyonda yaklaşık 11 ayı geride bırakacağını açıkladı.

Koch'un istasyonda en uzun süre kalan kadın astronot rekoruna imza atacağı kaydedildi.

Uzayda en uzun süre kalan kadın astronot unvanı Peggy Whitson'a aitti. Emekli astronot Whitson, yörüngede 288 gün geçirmişti.

Bir diğer Amerikalı astronot Andrew Morgan'ın da 9 aylık görev için bu yaz UUİ'ye gönderileceği belirtildi.