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Amerikalı kadın astronot Koch UUİ'de 11 ay kalacak

Amerikalı kadın astronot Christina Koch'un, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirerek, istasyonda en uzun süre kalan kadın astronot rekoruna imza atacağı bildirildi.

Amerikalı kadın astronot Koch UUİ'de 11 ay kalacak

Amerikalı kadın astronot Christina Koch'un, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirerek, istasyonda en uzun süre kalan kadın astronot rekoruna imza atacağı bildirildi.

Emre Köse
Emre Köse
18 Nisan 2019 Perşembe 09:36
Amerikalı kadın astronot Koch UUİ'de 11 ay kalacak
Cape Canaveral

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), astronot Christina Koch'un Şubat 2019'a kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) kalarak istasyonda yaklaşık 11 ayı geride bırakacağını açıkladı.

Koch'un istasyonda en uzun süre kalan kadın astronot rekoruna imza atacağı kaydedildi.

Uzayda en uzun süre kalan kadın astronot unvanı Peggy Whitson'a aitti. Emekli astronot Whitson, yörüngede 288 gün geçirmişti.

Bir diğer Amerikalı astronot Andrew Morgan'ın da 9 aylık görev için bu yaz UUİ'ye gönderileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Astronot
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