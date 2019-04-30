Altay tankı gövde gösterisine hazırlanıyor

Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay, seri üretime yönelik ilk konfigürasyonuyla 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) boy gösterecek.

Türkiye'nin lider kara aracı üreticilerinden BMC, IDEF'19'da 11 zırhlı araç ve 1 motorla gövde gösterisi yapacak.

Altay tankı seri üretim sözleşmesi sonrasında ilk kez IDEF'te boy gösterecek. Tankın seri üretim sürecindeki ilk konfigürasyonu olan Altay T1, BMC tarafından ilk kez sergilenecek.

BMC'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli ve milli tank taşıyıcısı da Altay'ı taşımaya hazır halde görücüye çıkacak.

Günümüzün ve geleceğin muharebe koşullarına cevap verme vizyonuyla geliştirilen Altay Ana Muharebe Tankı Programı'nda, 9 Kasım 2018'de Savunma Sanayii Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle önemli bir kilometre taşı daha geride bırakıldı.

Program kapsamındaki ana yüklenici rolünü üstlenen BMC, sözleşme kapsamında 250 adet Altay Ana Muharebe Tankı'nı üreterek Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edecek. Proje kapsamında büyük çoğunluğu yerli olan 200'e yakın alt yüklenici görev alacak.

Aktif koruma ve ilave zırhlarla donatılacak

Teslim edilecek ilk 40 tank Altay T1 konfigürasyonu üretilecek, geliştirilmiş mevcut prototiplerin konfigürasyonunun yanı sıra ASELSAN tarafından geliştirilen Akkor Aktif Koruma Sistemi ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ilave zırh birimlerini içerecek.

İlk seri üretim tankı 24. ayda teslim edilecek, T1 teslimatları 39. ayda bitirilecek. Bununla birlikte, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in direktifleri doğrultusunda sözleşme kapsamında olmayan bir adet T1 konfigürasyonundaki tanıtım tankının 18. ayda tamamlanması hedefleniyor.

Altay T2 ve insansız kuleli Altay

Müteakip 210 tank, Altay T2 konfigürasyonunda üretilecek ve geliştirilmiş zırh sistemi, mürettebat tahliye kapağı, T1 konfigürasyonunda yer alacak tecrit edilmiş gövde mühimmat rafı ve lazer güdümlü tank topu atış yeteneği kazandırılacak.

İlk T2 tankı 49. ayda teslim edilecek ve 87. ayda 250 adet tankın teslimatları tamamlanacak.

Altay T2 konfigürasyonundaki tanklar için güç grubu geliştirilmesi kapsamındaki çalışmalar da BMC POWER sorumluluğunda devam ediyor. İnsansız kule kabiliyeti kazandırılmış bir adet Altay T3 konfigürasyonunda tankın geliştirilmesi de yine sözleşme kapsamında BMC tarafından sağlanacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmiş olan tankların garanti döneminden sonraki bakım ve idame hizmeti, kara platformlarında bir ilk olan "ömür devri lojistik destek" yaklaşımı ile BMC tarafından sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek. Bu sayede sahada kullanılan Altay tanklarından gelen geri bildirimler ile daha mükemmel ve optimize tasarım çözümlerine gidilecek, tankların desteklenebilirlik ve güvenilirlik değerleri üst seviyelere çekilecek.

Altay T1 muharebe deneyimleriyle şekillendi

Türkiye'nin Yeni Nesil Ana Muharebe Tankı Altay, yakın coğrafyada son dönemde yaşanan muharebe deneyimlerinden ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğe yönelik ihtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen yeni koruma konseptine göre yeniden tasarlandı ve Altay T1 konfigürasyonuna yükseltildi.

Altay T1, muharebe alanında karşılaşılabilecek tüm tehditleri dikkate alarak geliştirilmiş olan pasif, reaktif ve aktif koruma bileşenlerinden oluşturulan, çepeçevre zırh koruması ile muharebe alanlarında şimdiye kadar görülen en gelişmiş korumaya sahip ana muharebe tankı olacak.

Muharebe sahasının en güçlü tank tehditlerine ve en gelişmiş güdümlü anti-tank füzelerine karşı etkin pasif zırh korumasının yanında, özellikle RPG tehditlerine karsı yeni nesil reaktif zırh (ERA) ve kafes zırh ile tüm anti-tank roket ve güdümlü füzelerine karsı 360 derece koruma sağlayan Aktif Koruma Sistemi de Altay T1 Ana Muharebe Tankı'na entegre edilerek tüm koruma sistemi güncellendi.

Altay'a kazandırılan ilave özellikler

Altay T1 konfigürasyonuyla kazandırılan ilave özellikler arasında güdümlü anti-tank füzelerine karşı çepeçevre koruma sağlayan Aktif Koruma Sistemi bulunuyor. Bu kapsamda tankta, kulenin dört köşesine eklenen Aktif Koruma Sistemi Radarları, Aktif Koruma Sistemine entegre Lazer Uyarı Sensörleri, kule tavanına yerleştirilen Aktif Koruma Sistemi Lançerleri yer alacak.

Arttırılmış zırh koruması için gövde yanlarına yerleştirilmiş reaktif zırh (ERA) paketleri, koruma seviyesi arttırılmış kule üstü zırhları, anti-tank roketlerine karşı koruma sağlayan kafes zırhlar kullanılacak.

Altay T1'de ayrıca gövde mühimmat bölgelerinde infilak geciktirici tedbirler ve genişletilmiş kule arka bölmesi yer alacak.

TSK'ye üstün ateş gücü sağlayacak

Modern muharebe koşullarında çok kritik roller üstelenecek olan Altay 3+ Nesil Ana Muharebe Tankı, yüksek teknoloji silah sistemleri sayesinde sağlayacağı üstün ateş gücünü, gelişmiş atış kontrol sistemleri ile en yüksek isabet oranlarıyla son kullanıcılarının hizmetine sunacak. Mürettebatın korunması, yeni nesil hibrit koruma sistemleriyle sağlanacak. Bu sayede manevra kabiliyeti, çeviklik ve beka optimize edilecek.

Tank taşıyıcı da vitrine çıkacak

BMC, bir süredir üzerinde çalıştığı tank taşıyıcıyı da ilk kez IDEF'19'da sergileyecek.

BMC tasarım ve üretimi olan Tank Taşıyıcı, üzerindeki Altay tankıyla fuarda kamuoyuna tanıtılacak.

Yürür platformu ve kabini tamamen BMC imkan ve kabiliyetlerinde geliştirilip üretilen tank taşıyıcının Ağustos 2019'da Milli Savunma Bakanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Kalifikasyon sürecini takiben ilk etapta toplam 72 adet aracın teslimatının gerçekleştirilmesinin planlandığı Tank Taşıyıcı Projesi kapsamında, küresel pazarda da yoğun talebe istinaden birçok ülke ile görüşmelerin yürütülmekte olduğu belirtiliyor.

Türkiye'nin ilk ve tek tank taşıyıcısı olan ve milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilip tasarlanan araç, 620 beygir gibi güçlü bir motor ile başta Altay tankı olmak üzere 120 ton ağırlığında yük taşıyabiliyor. Geniş, ergonomik, konforlu bir sürüş olanağı ile saatte 90 kilometre hıza ulaşabiliyor.

BMC gerek yurt içi gerekse yurt dışı talepler ve görüşmeler kapsamında, aracın zırhlı kabin opsiyonlarının tasarım faaliyetlerine de devam ediyor.