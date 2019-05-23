Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
84278
ALTIN
251.952
DOLAR
6.1286
STERLİN
7.7537
EURO
6.8247
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunulacak
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi...
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Tatil ve bayramda 'sahte para mağduru' olmayın
Tatil ve bayramda 'sahte para...
İçişleri Bakanı Soylu: Bugün İstanbul dünyanın en temiz metropolü
İçişleri Bakanı Soylu: Bugün İstanbul...
Bakan Akar yeni askerlik sisteminin tüm detaylarını açıkladı
Bakan Akar yeni askerlik sisteminin...

Alka 'drone' uçurmuyor

ROKETSAN'ın Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, döner ve sabit kanatlı dronelarla gerçekleştirilen testlerde hedefleri başarıyla imha etti.

Alka 'drone' uçurmuyor

ROKETSAN'ın Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, döner ve sabit kanatlı dronelarla gerçekleştirilen testlerde hedefleri başarıyla imha etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Mayıs 2019 Perşembe 11:31
Alka 'drone' uçurmuyor

Konvansiyonel roket, füze ve mühimmat alanında teknolojinin sınırlarını zorlayan ROKETSAN, yenilikçi silah sistemlerine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

İlk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenen Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS) ile test ve geliştirme çalışmalarına devam ediliyor.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in ROKETSAN ziyaretinde de Alka ile başarılı testler gerçekleştirildi.

Testlerde, ROKETSAN tesislerini koruyan Alka, döner ve sabit kanatlı dronelarla yapılan sınır ihlallerinde hedefleri başarıyla izleyip imha etti.

Askeri ve sivil alanda yararlanılan dronelar, terör eylemlerinde de giderek artan sıklıkta kullanılıyor. Otonom uçuş yeteneği kazandırılmış, karıştırmaya karşı daha dayanıklı hale getirilmiş ve sürü algoritmaları ile desteklenmiş düşük maliyetli dronelara ilave olarak, el yapımı patlayıcı düzenekleri de önemli bir tehdit oluşturuyor.

Elektromanyetik enerjiyi ve lazer enerjisini belirli bir alana yönlendirebilen Alka, kullanıcıya sağladığı elektromanyetik karıştırma yeteneği ile tek veya sürü halindeki droneların işlevsel olarak engellenmesini; elektromanyetik ve lazer tahrip yeteneğiyle de droneların, drone sürülerinin ve el yapımı patlayıcıların güvenli mesafeden imha edilmesini olanaklı hale getiriyor.

Sistem, sahip olduğu elektromanyetik karıştırma sistemi ve lazer tahrip sistemi ile geliştirme çalışmaları sürdürülen elektromanyetik tahrip sistemi sayesinde, kullanıcıya üç kademeli bir savunma yeteneği kazandırıyor.

Alka, yönlendirilmiş enerjiyi hedef üzerinde yüksek hassasiyetle yoğunlaştırdığından, hedefi istenen noktasından vurabiliyor ve bu sayede, harici hasar oluşmasının da önüne geçiliyor. Işık hızında reaksiyon gösteren ve gece ve gündüz şartlarında kullanılabilen sistemin atım başı maliyeti ise klasik mühimmatlara göre çok daha düşük kalıyor.

Alka, kullanıcı ihtiyaçlarına göre mobil veya sabit olarak kullanılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Drone
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook'un veri takibinden kullanıcı haberdar olacak
Facebook'un veri takibinden kullanıcı haberdar olacak
Robotik öğrencilerinin hedefi dünya şampiyonluğu
Robotik öğrencilerinin hedefi dünya şampiyonluğu
'Veri mağdurları Facebook'tan tazminat talep edebilir'
'Veri mağdurları Facebook'tan tazminat talep edebilir'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim