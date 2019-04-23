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AB'den sosyal medyaya 'yalan haber' çağrısı

AB, Twitter, Facebook ve Google'ın yalan habere karşı daha fazla mücadele etmesini istedi.

AB'den sosyal medyaya 'yalan haber' çağrısı

AB, Twitter, Facebook ve Google'ın yalan habere karşı daha fazla mücadele etmesini istedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Nisan 2019 Salı 17:51
AB'den sosyal medyaya 'yalan haber' çağrısı

Avrupa Birliği (AB), TwitterFacebook ve Google'dan yalan haber ve yanlış bilgilendirmeye karşı daha fazla mücadele etmelerini talep etti.

AB Komisyonu, sosyal medya platformlarının yalan haberle mücadelelerine ilişkin aylık değerlendirme raporunu yayımladı.

Raporda, Twitter, Facebook ve Google'ın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde şeffaflığı artırmak için yaptığı çalışmalar takdir edildi.

Sosyal platformların özellikle siyasi reklamları işaretlemeye başlamasının olumlu bir adım olduğu belirtilen raporda, yalan haber ve sahte hesaplarla daha fazla mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi

Veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, seçimleri etkilemek için kullandığına dair suçlamalar geçen yıl krize yol açmıştı.

AB, sosyal platformlara yönelik çeşitli tedbirlerle mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde benzer bir sorun yaşanmasını engellemek istiyor.

Anahtar Kelimeler:
AB
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