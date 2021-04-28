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Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından saat 18.00’de canlı açıklama yapması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.

Saat 16.30'da toplanması beklenen kurulun, aşılama sürecini görüşmesi bekleniyor.

Toplantının ardından Bakan Koca, saat 18.00’de canlı açıklama yapacak.

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