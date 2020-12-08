Bilim Kurulu üyesi yeni yasak sinyali verdi

İlhan, vaka sayısının 30 bin seviyesinde sabitlendiğini belirterek, seyahat yasağı ve akşam uygulanan sokağa çıkma yasağının daraltılması gibi yeni önlemlerin gelebileceğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş'a konuşan Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta sonu tam kapanmanın etkisinin 7-10 gün içerisinde etkisini göstereceğini, İstanbul'da vaka sayılarında yaşanan yüzde 25 düşüşün ise kısmi kısıtlamaların sonucu olduğunu söyledi.

Günlük vaka sayısının 30 bin seviyesine sabitlendiğini belirten İlhan Şunları söyledi: "Türkiye geneline baktığımızda Samsun gibi Hatay gibi vaka sayılarının arttığı illerimiz var. O nedenle vaka sayılarındaki düşüşün devamı ve tüm illere yayılması çok önemli. Şu an plato çiziyoruz. Hastalarda 6 bin, vakalarda 30 bin civarında sabitiz. Bu gidişi aşağı yönlü çevirmek zorundayız ki 'Başardık' diyebilelim. Bu da kurallara harfiyen uyulması, seyahat yasağı gibi uygulamalarla olabilir."

"GÖRECELİ AZALMA VAR"

"Son birkaç gündür bizim fakülteye başvuranların sayısında da göreceli bir azalma gözlemliyoruz. Bunun kalıcı olması için 2 yol var. İlki toplumun kurallara uyması. İkincisi de kamusal anlamda alınacak ekstra önlemler. Ben ikincisine gerek kalmaması için ilk kuralın önemine vurgu yapmak isterim. Çünkü bu yasaklar bizlerin sağlığı için. Mesela şu an! Sizinle konuşurken camdan bakıyorum. Sokağa çıkma yasağı devam etmekte! Ama sitenin bahçesinde ve hemen dışarıdaki yürüme yollarında bir kalabalıklaşma, banklarda koyu bir sohbet var. Oysa zorunlu haller dışında sokağa çıkılmamalı"

"SEYAHAT YASAĞI UYGULANABİLİR"

Salgının başka illere yayılmasının önlenmesi adına şehirler arası ulaşım kısıtlamasının faydalı olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, sözlerine şöyle devam etti: "Zorunluluk ya da görev dışında seyahatin engellenmesi virüsün göç etmesini engelleyebilir. İlla bir yasağa da gerek yok. Toplum bu konuda hassas olmalı. İller arası seyahat haziran ayına kadar yasaktı biliyorsunuz. Yazın gelmesi ve yasağın kalkması ile salgın Anadolu'da da yaygın hale geldi. Tekrarı yaşanmaması için zorunlu haller dışında bir yere kıpırdamamalı. Ayrıca akşam sokağa çıkma kısıtlamaları belki daha da daraltılabilir. Ama önemli olan bu aşamaya gelmemek. Çekirdek aile ile bir süre daha evde kalmak ve ziyaretçi kabul etmemek gerekiyor. Bunu başarabilirsek salgının üstesinden gelebiliriz."

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

7 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik koronavirüs verilere göre; 6 bin 420'si semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 103'e, toplam hasta sayısı ise 545 bin 711'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5017 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5017 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 436 bin 270'e yükseldi. Toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747'ye, ağır hasta sayısı ise 5836'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.