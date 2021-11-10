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Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu 17:30'da Bakan Koca başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Bakan Koca, toplantı sonrası yazılı açıklama yapacak.

Aktif vaka sayısı 450 bin 126

Son 24 saatte 359 bin 560 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vaka sayısının yaklaşık 450 bin 126 olduğunu açıkladı.

Birinci ve ikinci doz olmak üzere bugüne kadar uygulanan aşı miktarı saat 09.38 itibarıyla 117 milyon 745 bin 488'e yükseldi.

BioNTech'te 3. doza onay

Bilim Kurulu, en son 3 Kasım'da toplanmıştı.

5 saat süren toplantıdan BioNTech'te 3. doz kararı çıkmıştı.

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