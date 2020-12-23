Bilim Kurulu bugün toplanıyor

İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış türü, dünyada panik havasının oluşmasına neden oldu. Türkiye dahil pek çok ülke İngiltere ile uçuşları askıya alırken; bu durumun yeni tedbirler getirip getirmeyeceği ise merak ediliyor. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu'nda mutasyon ele alınacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında bugün gerçekleşecek. Artan vaka sayısı sonrası alınan tedbirler ve kısıtlamaların korona bilançosuna yansımasının ele alındığı toplantılarda bugün ise gündem dünyayı diken üstünde tutan mutasyon olacak.

MUTASYON ANA GÜNDEM MADDESİ

İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm ülkeleri çeşitli önlemler almaya iten koronavirüsün mutasyona uğramış türü; Bilim Kurulu toplantısında ele alınacak. Mutasyona uğrayan türün Türkiye'de görülüp görülmediği, aşının bu yeni durum karşısında etkili olup olmayacağı konuşulacak. Ayrıca yeni tedbirler de masanın gündeminde yer alacak.

YERLİ AŞIDAKİ SON GELİŞMELER

Öte yandan ülkemize gelecek Çin aşısıyla ilgili son gelişmeler ve yerli aşı üretiminde yaşanan gelişmeler de toplantının gündem maddelerinden biri olacak.