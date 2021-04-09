Bildiriyi imzalamayan amiral çarpıcı detayı açıkladı

104 eski amiralin yayımladığı bildiriyi imzalamayan emekli amiral Semih Çetin, 10 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili ayrıntıları anlattı.

Halk TV yayınına katılan Çetin, “Emekli Amirallerin bulunduğu WhatsApp grubuna gönderilen son taslağın başlığında ‘Yüce Türk Milletine’ ifadesi yoktu ve tarih 6 Nisan’dı fakat 4 Nisan’da basına sızdı” ifadelerini kullandı.

WhatsApp grubunda metni okuduğunda sorun görmediğini fakat farklı nedenlerle imzalamadığını belirten Semih Çetin “Bana gönderilen metinde ‘Yüce Türk Milletine’ diye bir ifade de yok. Başında ‘basın duyurusu’ yazıyor... Bildiride ismi olan bazı kişilerin Balyoz sürecindeki vefasızlıkları nedeniyle imzalamadım" dedi.

Bildiriyi ilk görenlerden! Emekli Amiral @cetinasemih'den çok önemli tarih detayı: Yayımlanma tarihi 6 Nisan'dı...

Gökmen Karadağ (@haberaktif) ile #Açıkça başladı... — Halk TV (@halktvcomtr) April 8, 2021

Çetin'in açıklamaları özetle şöyle:

"Bildirinin yayımlanmasından sonra 'darbe' iddiaları ortaya çıkınca hemen WhatsApp grubundaki yazışmalara döndüm. Acaba konuyla ilgili bir konuşma var mı diye baktım ama öyle bir şey yoktu. Bildiri hazırlanmış kendi aralarında ‘şurasını böyle düzeltelim, bu çıksın’ gibi konular konuşmuşlar. Bana geldiğinde bildiri son halindeydi. Zaten bildiri de değil üzerinde ‘basın duyurusu’ yazıyordu. Sonunda da ‘kamuoyuna saygıyla arz ederiz’ ifadesi vardı. Bana gönderilen taslak bildiride Yüce Türk Milletine diye bir başlık yok. Yayına gelmeden önce sorulara hazırlıklı olmak için bildiriye baktığımda çok enteresan bir şey gördüm. Bildirinin altındaki tarih 06.04.2021 olarak görünüyordu. Ancak bu bildiri çok ilginç bir şekilde 4 Nisan'da basına sızdırıldı."