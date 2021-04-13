Bildirici emekli amiral Mustafa Özbey orduevine alınmadı!

Bildirici 104 amiralden biri olan emekli amiral Mustafa Özbey, eşi ile birlikte orduevine girişine izin verilmedini duyurdu.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan emekli amiral Mustafa Özbey, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, duruşma sonrası saat 02.15 gibi Merkez Orduevine gittiğini, burada kendisine giriş yasağı konduğunu öğrendiğini belirtti.

"ORDUEVİNİ DERHAL TERK ETMEMİZİ SÖYLEDİLER'

Eşini ve eşyaşarını aldıktan sonra yola çıktığını ifade eden Özbey, şu ifadeleri kullandı:

“Duruşma bittikten sonra 02.15 gibi Merkez Orduevine geldim. Giriş yasağı konduğunu öğrendim. Eşim ve eşyalarımın orduevi odasında olduğunu söyledim. 'Eşim ve eşyalarımı aldıktan sonra orduevini derhal terk etmemizi' söylediler. Eşimi ve eşyalarımızı alıp yola çıktık. Durum bundan ibarettir.”