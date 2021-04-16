Bildirici 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor

104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisi hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 10 amiralin gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından bugün İstanbul'da polis ekipleri, Montrö bildirisine imza atan 7 emekli amiralin evinde arama yapıyor.

104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tepkiler çığ gibi büyümüş, bildirideki "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadeleri dikkat çekmişti.

10 AMİRAL GÖZALTINA ALINMIŞTI

Siyasi isimlerden peş peşe açıklamalar gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'Montrö' bildirisi yayınlayan emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda 10 emekli amiral gözaltına alınmış, ifadelerine başvurulduktan sonra da serbest bırakılmıştı.