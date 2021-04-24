Biden'ın skandal açıklamasına Türkiye'den tepki

ABD Başkanı Joe Biden, tarihi bir skandala imza attı. 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' ifadelesini kullanan Biden'a Türkiye'den sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.