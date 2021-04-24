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Biden'ın skandal açıklamasına Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasına tepki gösterdi. "Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, tarihi bir skandala imza attı. 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' ifadelesini kullanan Biden'a Türkiye'den sert tepki geldi.

Biden'dan 'tarihi' skandal: Soykırım olarak tanımladıBiden'dan 'tarihi' skandal: Soykırım olarak tanımladıGündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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