Biden'in ilklerle dolu Suudi Arabistan ziyareti

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 20 Ocak 2021'de göreve başladığından bu yana ilk kez bugün gerçekleştireceği Suudi Arabistan ziyareti, ABD'de son 48 yılda yönetime gelen 8 ABD Başkanı'nın 12. ziyareti olarak kayıtlara geçecek. ABD'nin 46. başkanı olan Biden, önceki gün, İsrail'den başlayarak Ortadoğu turuna çıktı. Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin ilk durağı olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitti.

İsrail ve Filistin ziyaretini tamamladıktan sonra bugün ilerleyen saatlerde Orta Doğu turunun ikinci ayağı olan Suudi Arabistan'a geçecek olan Biden, Cidde kentinde Mısır, Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri liderlerinin hazır bulunacağı bir zirveye katılacak. Biden'in bu ziyareti, bugüne kadar iktidara gelen ABD başkanlarından ilk kez birinin, İsrail ziyaretinden sonra Suudi Arabistan'a geçtiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Joe Biden'ın Suudi Arabistan'a beklenen ziyareti gerçekleşiyor. ABD Başkanı Joe Biden ise yönetime geldiği Ocak 2021'den bu yana Suudi Arabistan'a ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. İsrail ve Filistin'deki temaslarının ardından Cidde'ye geçecek Biden'ın, Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye ülkelerin yanı sıra Mısır, Irak ve Ürdün'ün katılacağı bir zirveye katılacak.Biden, geçen hafta Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde, kendisinin İsrail'den Cidde'ye uçakla seyahat eden ilk ABD Başkanı olacağını belirtti.

Orta Doğu'daki istikrar ve güvenliğin artırılmasını umduğunu vurgulayan Biden, "Gelecek hafta, 11 Eylül saldırılarından bu yana bölgede çatışma görevinde bir ABD askeri olmadan Orta Doğu'yu ziyaret eden ilk başkan olacağım. Bu durumu böyle korumayı amaçlıyorum." ifadelerini kullandı. Biden, Obama döneminde ABD Başkan Yardımcısı olduğu süre zarfında Suudi Arabistan'ı 2 kez ziyaret etmişti.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği verilerine göre, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkilerin geçmişi 1933 yılına dayanıyor. ABD, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 1944 yılında açtığı büyükelçiliğini ise 1984 yılında Riyad'a taşıdı. ABD'nin halihazırda Cidde ve Zahran'da olmak üzere Suudi Arabistan'da 2 konsolosluğu bulunuyor.