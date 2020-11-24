AjansHaber.com.tr Dünya Blinken'den uluslararası işbirliği mesajı

Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Blinken'ın ilk mesajı 'uluslararası işbirliği' oldu

ABD başkanlığına seçilen Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Blinken, uluslararası iş birliği mesajı vererek, "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, iş birliğine ihtiyacımız var.'' dedi.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Antony Blinken, uluslararası iş birliği mesajı vererek, "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var.'' dedi.

Biden Dışişleri Bakanlığına Blinken'ı getirecekBiden Dışişleri Bakanlığına Blinken'ı getirecekDünya

Biden, Wilmington'da düzenlediği basın toplantısında, kabinesine seçtiği bazı isimleri tanıttı.

Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Blinken'in ilk mesajı "uluslararası iş birliği" oldu.

Blinken, "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine getireceği Linda Thomas Greenfield ise "ABD geri döndü, çok taraflılık ve diplomasi geri döndü." ifadelerini kullandı.

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