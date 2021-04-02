Biden'dan Ukraynalı mevkidaşına Rusya karşısında 'sarsılmaz destek' mesajı

Rusya ile Ukrayna arasındaki Kırım'ın ilhakı nedeniyle yaşanan gerilim sürüyor.

İki ülke arasındaki ateşkesin nisan ayı ile birlikte sona ermesinin ardından Rusya, Ukrayna sınırına askeri unsurlarını aktardı.

Bu gelişme olası bir savaşın önünü açtı.

ABD'den Ukrayna'ya destek: Arkanızdayız

Söz konusu eylemlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden, NATO müttefiki Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Rusya'dan saldırgan tutumlar karşısında Ukrayna'ya açık destek veren Biden, "Arkanızdayız." mesajı verdi.

Ukrayna-Rusya sınırında neler oluyor?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar devam ediyor.