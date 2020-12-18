Biden'dan Rusya'ya göz dağı!

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ülkede 3 bakanlığa yönelik siber saldırıların ardından, siber güvenliği yönetiminin en önemli önceliklerinden biri yapacağını ve saldırıların sorumlularının büyük bedel ödeyeceğini belirtti.

Biden, ABD Hazine, Maliye ve İç Güvenlik Bakanlıklarına siber saldırıların ardından yaptığı açıklamada, son günlerdeki siber saldırıların ABD şirketlerini ve federal hükümet kurumlarını hedef aldığına dikkati çekti. Biden, "Yönetimim, siber güvenliği en önemli önceliği yapacak ve göreve başlar başlamaz bu sorunla ilgilenecek. Ancak iyi bir savunma yeterli değil, düşmanlarımızı ilk olarak caydırmamız gerek ve bunu saldırıların sorumlularına büyük bedel ödeterek yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer, Rus istihbarat servisinin saldırıların ardında olduğuna inandıklarını belirtmiş, Rusya ise söz konusu siber saldırı iddialarını reddetmişti.

Beyaz Saray ise ABD Ticaret ve Savunma bakanlıklarına "yabancı bir hükümet"in siber saldırıda bulunduğunu açıklamıştı.

ABD KURUMLARINA YÖNELİK SİBER SALDIRI SENATO'NUN GÜNDEMİNDE

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Inhofe ile Kıdemli Üyesi Demokrat Jack Reed, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların "ciddi, karmaşık ve devam etmekte" olduğunu açıkladı.

ABD'de nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi başta olmak üzere birçok bakanlık federal kuruma yönelik gerçekleştirilen siber saldırı girişimi, infial yaratmaya devam ediyor.

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Inhofe ile Komitenin Kıdemli Üyesi Demokrat Reed, konuyla ilgili yönetim yetkililerinden aldıkları brifingden sonra ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'ye karşı, ciddi, karmaşık ve devam eden siber saldırı konusunda ilk bilgileri aldık. Federal kurumlar ve büyük şirketler dahil, ABD'nin siber savunma sistemlerini ihlal eden büyük siber korsanlık girişimi hakkında daha bilmediğimiz çok şey var. Ancak siber erişimin devam ettiğini ve Rus istihbarat operasyonunun izlerini taşıdığını biliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İki senatör, ABD yönetimine, bu girişime karşı gerekli adımları atması çağrısında bulunurken ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin siber güvenlik kabiliyetini geliştirmek için ayrılan fon ile Kongre'den geçen hafta geçen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı bir an önce onaylaması gerektiğini vurguladı.

Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, ABD Hazine, Ticaret, Enerji ve İç Güvenlik Bakanlıklarının yanı sıra, Nükleer Güvenlik İdaresi ve birçok federal kurum ile özel şirketin ağlarına korsanlarca erişim sağlandığı biliniyor.

ABD FEDERAL KURUMLARINA YÖNELİK SİBER SALDIRININ BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Bilgisayar korsanlarının, ABD Enerji Bakanlığı ve nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin ağlarına da erişmiş olduğu ortaya çıktı.

Amerikan medyasına konuşan Amerikalı yetkililer, birçok ABD kurumuna siber saldırı düzenleyen korsanların, ABD Enerji Bakanlığının ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin bilgisayar ağlarına da eriştiğine ilişkin belirtiler olduğunu açıkladı.

İki kurumun yetkilileri söz konusu siber saldırıya ilişkin brifing aldıktan sonra, Kongre'nin ilgili komitelerine bu konuda tebligatların gönderildiği belirtildi.

Hükümete yakın kaynaklar, Federal Enerji Düzenleme Komisyonunun (FEDK) Yeni Meksika ve Washington eyaletlerindeki Sandia ve Los Alamos nükleer laboratuvarlarında ve ayrıca Nükleer Güvenlik İdaresinin Güvenli Nakliyat Ofisinin ağlarında şüpheli faaliyetler tespit edildiğini ifade etti.

Bu kurumlara yönelik saldırının boyutlarına ilişkin detay verilmezken, korsanların FEDK'nin ağlarına daha fazla zarar verdiği kaydedildi.

FEDK'nin Siber Güvenlik ve Alt Yapı Güvenlik Ajansından (CISA) yardım istediği ancak Ajansın, FEDK için kaynak ayıramayacak derecede yoğun olduğunu bildirdiği ifade edildi.

Enerji Bakanlığı Sözcüsü Shaylyn Hynes, korsanların, henüz kritik savunma sistemlerine erişmediğini belirterek, "Şu anda yürütülen incelemede, zararlı yazılımın, iş ağlarında izole edildiğini ve Nükleer Güvenlik İdaresi dahil, bakanlığın ulusal güvenlik işlevi bakımından hayati görevleri etkilemediğini öğrendik." dedi.

ABD hükümetini alarma geçiren kapsamlı siber saldırıya ilişkin, CIA, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (ODNI) yaptığı ortak açıklamada, söz konusu saldırıdan, birkaç gün önce haberdar oldukları kaydedilmişti.

ABD'NİN RESMİ KURUMLARINA YÖNELİK SİBER SALDIRI İÇİN "CİDDİ TEHDİT" UYARISI

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı (CISA), ülkenin birçok resmi kurumuna yönelik siber saldırının "hükümet ve özel sektör için ciddi tehdit" olduğunu açıkladı.

ABD'de Hazine, Ticaret, İç Güvenlik bakanlıkları başta olmak üzere birçok kuruma yönelik yapılan ve arkasında Rusya'nın olduğu iddia edilen siber saldırının yankıları devam ediyor.

CISA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu saldırı, federal hükümetin yanı sıra eyalet ve yerel yönetimlere, önemli altyapı şirketleri ve diğer özel sektör kuruluşlarına da ciddi tehdit oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu saldırı ile bilgisayarlara yerleştirilen "kötü niyetli yazılımların" kaldırılmasının zor bir süreç olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bilgisayarlardaki tehditlerden kurtulmak çok karmaşık ve zorlayıcı bir süreç olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.