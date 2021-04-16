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Biden'dan Rusya açıklaması: Zamanı geldi!

ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde gerilen ABD-Rusya ilişkileriyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Biden, "Eğer Rusya, ABD demokrasisine müdahale etmeye devam ederse, yanıtımız hazır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Donbas krizi ile gerilen ABD-Rusya ilişkileri hakkında "Rusya ile yaşanan gerilimin azalmasının zamanı geldi" diye konuştu.

"YANITIMIZ HAZIR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin başkanlık seçimlerine Moskova'nın müdahale ettiği sonucuna vardıklarını söylediğini aktaran Biden, "Eğer Rusya, ABD demokrasisine müdahale etmeye devam ederse, yanıtımız hazır" dedi.

BIDEN, RUSYA'YA YAPTIRIMI TERCİH ETMİYOR

İki ülkenin olası bir zirve üzerinde çalıştığını kaydeden ABD Başkanı, ülkesinin Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayabileceğini ancak kendisinin bunu tercih etmediğini vurguladı.

Kuzey Akım 2 projesine de değinen Başkan Biden, "Bu, müttefiklerimizi etkileyen karışık bir mesele" ifadelerini kullandı.

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