Biden, YPG yanlısı ismi Orta Doğu Müdürü yapıyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Obama döneminde görev yapan birçok diplomat ve bürokratı kadrosuna katmayı planlıyor.

Bunlardan biri de Türkiye’ye düşmanlığı ve PKK/YPG terör örgütüne sevgisi ile bilinen Brett McGurk.

MCGURK'U "ORTA DOĞU VE AFRİKA MÜDÜRÜ" YAPACAK

New York Times'ın haberine göre McGurk, Ulusal Güvenlik Konseyi’nde 'Orta Doğu ve Afrika Müdürü' olarak görev alacak.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN PLAKET ALDI

McGurk, görev yaptığı dönemde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde komutanlarından birinden plaket bile almıştı.