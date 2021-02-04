Biden yönetimi Suriye politikasını gözden geçiriyor

National News gazetesinde yayınlanan habere göre yeni ABD yönetimi, Suriye’yi öncelik olarak görmüyor, ancak Suriye savaşına yönelik politikasını gözden geçiriyor.

İşte öne çıkan başlıklar;

▪️ Biden yönetiminden gelen erken sinyaller, Suriye savaşının yeni yönetim için öncelik olmadığını gösteriyor, ancak Suriye politikası gözden geçirilebilir.

▪️ Uzmanlar ve eski yetkililer kısa vadede devamlılık bekliyor, ancak gözden geçirme tamamlandığında olası politika değişiklikleri yaşanacağını tahmin ediyor.

▪️ Biden yönetimi kuvvetle muhtemel küçük bir ABD askeri birliğini terörle mücadele için Suriye’de tutacak.

▪️ Geçmişte Suriye üzerinde çalışan üst düzey yetkililer ekibe katıldı.

▪️ Brett McGurk ve Colin Kahl gibi atamalar, ABD politikasının yönünü belirleyebilir.

▪️ Uzmanlara göre bu tür isimler, Obama dönemi ABD politikasına dönüşü işaret ediyor, ancak yönetim içerisinde Suriye’de ne yapılması gerektiğine dair farklı görüşler var.

▪️ Biden yönetiminin müttefikleri ve düşmanları ile görüşmesi gereken öncelikler arasında Suriye’nin olup olmadığı belli değil.

▪️ ABD, diplomatik olarak daha fazla öne çıkmalı.

▪️ Putin ile yapılan görüşme de dahil olmak üzere Suriye savaşındaki taraflarla yapılan görüşmelerden sonra gelen açıklamalarda Suriye’ye değinilmedi.

▪️ Sullivan ve Kalın arasında yapılan görüşmede de Suriye’den bahsedilmedi (Beyaz Saray açıklamasına göre).

Parsplus.net