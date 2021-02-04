Biden yönetimi Suriye politikasını gözden geçiriyor
ABD yönetimi Suriye’yi öncelik olarak görmüyor, ancak Suriye savaşına yönelik politikasını gözden geçiriyor.
National News gazetesinde yayınlanan habere göre yeni ABD yönetimi, Suriye’yi öncelik olarak görmüyor, ancak Suriye savaşına yönelik politikasını gözden geçiriyor.
İşte öne çıkan başlıklar;
▪️ Biden yönetiminden gelen erken sinyaller, Suriye savaşının yeni yönetim için öncelik olmadığını gösteriyor, ancak Suriye politikası gözden geçirilebilir.
▪️ Uzmanlar ve eski yetkililer kısa vadede devamlılık bekliyor, ancak gözden geçirme tamamlandığında olası politika değişiklikleri yaşanacağını tahmin ediyor.
▪️ Biden yönetimi kuvvetle muhtemel küçük bir ABD askeri birliğini terörle mücadele için Suriye’de tutacak.
▪️ Geçmişte Suriye üzerinde çalışan üst düzey yetkililer ekibe katıldı.
▪️ Brett McGurk ve Colin Kahl gibi atamalar, ABD politikasının yönünü belirleyebilir.
▪️ Uzmanlara göre bu tür isimler, Obama dönemi ABD politikasına dönüşü işaret ediyor, ancak yönetim içerisinde Suriye’de ne yapılması gerektiğine dair farklı görüşler var.
▪️ Biden yönetiminin müttefikleri ve düşmanları ile görüşmesi gereken öncelikler arasında Suriye’nin olup olmadığı belli değil.
▪️ ABD, diplomatik olarak daha fazla öne çıkmalı.
▪️ Putin ile yapılan görüşme de dahil olmak üzere Suriye savaşındaki taraflarla yapılan görüşmelerden sonra gelen açıklamalarda Suriye’ye değinilmedi.
▪️ Sullivan ve Kalın arasında yapılan görüşmede de Suriye’den bahsedilmedi (Beyaz Saray açıklamasına göre).
Parsplus.net
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