Biden yönetimi birçok askeri satışı geçici olarak askıya aldı

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan bir Dışişleri yetkilisi, "Yeni yönetime inceleme fırsatı vermek üzere, Bakanlık Dış Askeri Satış ve Direkt Ticari Satış kapsamında bekleyen bazı askeri transfer ve satışları geçici olarak durdurdu." dedi.

Bu durumun başkanlık görev değişiminde normal olduğunu belirten yetkili, "Yönetimin şeffaflık, iyi yönetişim ve ABD silah satışlarının kabiliyetli, ortak çalışabilir ve daha güçlü ortaklıklar inşa etme noktasında stratejik hedeflerimize uyması gerektiği konusuna bağlılığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yetkili atılan bu adımın tüm satışları kapsamadığını ancak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yakın zamanda satış onayı verilen F-35 ve diğer silah sistemleri ile Suudi Arabistan gibi birçok ülkeye onay verilen satışların da buna dahil olduğu bilgisini verdi.

Eski Başkan Donald Trump yönetimi, İsrail ile normalleşme anlaşması karşılığında BAE'ye F-35 satışına onay sözü vermişti ve bu taahhüdünü görevden ayrılmasının hemen öncesinde yerine getirmişti ancak geçtiğimiz hafta Senato'da konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, normalleşme anlaşmalarını desteklediğini belirtirken, "İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında bazı ülkelere verilen bazı vaatler var ki bunları çok iyi gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum." demişti.

Biden iklim değişikliğiyle ilgili 3 karar imzaladı

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında 3 resmi kararı imzalaması öncesinde Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

İklim değişikliğinin "küresel bir sorun" olduğunun altını çizen Biden, "İklim değişikliğiyle küresel mücadelede ABD öncü olmalıdır." mesajını verdi.

Biden iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin öncü olduğuna da işaret ederek, "Gençlere mesajım şudur ki, federal hükümetim tam kapasitesi ve gücüne sahipsiniz. Hükümetiniz, sizinle çalışacak." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede olduğu gibi iklim değişikliğiyle mücadelede de birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Bence, iklim değişikliğiyle mücadele için gereğinden fazla bekledik. Artık daha fazla bekleyemeyiz. İklim değişikliği varoluşsal bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Biden, konuşmasının ardından "iklim değişikliği" başlığında üç resmi karara imza attı.

Biden'ın imzaladığı başkanlık emrinde, federal kurumlara, karbon kirliliğine yol açmayan elektrikli araçlar kullanılması talimatı veriliyor. Aynı emirde, İçişleri Bakanlığına da kamusal alanlarda yeni petrol ve gaz kiralamaları yapılmaması emrediliyor.

Biden'in imzaladığı kararnamede ise "Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Ofisi" kurulması öngörülüyor.

Biden ayrıca, federal kurumlara veri ve bilime dayanan kararlar alınması emrini veren bir bildiri imzaladı.