Biden yeni teklifini yapmadan İran reddetti

İran, Washington tek taraflı yaptırımlarını kaldırana kadar nükleer programını küçültmeyeceğinin sinyalini verdi.

İran daha önce de % 20 uranyum zenginleştirme programını durdurmayacağını açıklamıştı. İran devlet televizyonu Press TV'de yer verilen bir yetkilinin açıklamasında, Biden yönetiminin müzakere teklifine tepki gösterildi.

Politico'ya göre, Başkan Joe Biden, Tahran'a ABD yaptırımlarından bir miktar rahatlama sağlayacak bir teklife son rötuşları yapıyor. Karşılığında, İran'dan, gelişmiş santrifüjler ve uranyumun % 20 saflığa kadar zenginleştirilmesi de dahil olmak üzere nükleer gelişiminin bir kısmını durdurması istenecek.

Ancak iddia edilen teklif, Tahran'da şimdiden soğuk karşılandı. Üst düzey bir hükümet yetkilisi Press TV'ye verdiği demeçte, İran'ın % 20'lik nükleer zenginleşmesini, ancak ABD'nin İran'a uygulanan tüm yaptırımları kaldırması halinde durduracağını söyledi.

Yetkili, Washington'un ekonomik kısıtlamaları kaldırmayı reddetmesi halinde, Tahran'ın 2015 nükleer anlaşması kapsamındaki taahhütlerini daha da azaltacağı konusunda uyardı ve ABD'nin bu gidişi tersine çevirmesi için zamanının azaldığına dikkat çekti.

Biden yönetimi, İran'ın nükleer silah geliştirmesini zorlaştıracak 'nükleer programı' dizginleyerek, Tahran'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırıldığı anlaşmayla ilgili görüşmelere İran'ı dahil etmeye çalışıyor.

Biden yönetimi aynı zamanda, İran'ın 2015 nükleer anlaşmasının bir parçası olmayan yeni tavizleri müzakere etme gücü verebilecek bir şekilde, İran'ın tamamen sınırlara geri dönmesini sağlamak istiyor.