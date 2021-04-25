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Biden, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal "soykırım" iddiası, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Protestoya Azerbaycanlılar da destek verdi.

ABD başkanı Joe Biden'ın skandal siyasi açıklamasının ardından Washington'da yaşayan Türkler, Türk büyükelçilik konutu ve büyükelçilik binası önüne geldiler.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Türk Amerikan Yönledirme Komitesi’nin organizasyonunda Azerbaycanlıların da destek verdiği protesto gösterisi düzenlediler.

Biden, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi

Gösteride bunun bir soykırım olmadığı, BM ve uluslararası mahkemelerin kararlarıyla hatırlatıldı ve tarihin tarihçilere bırakılması mesajı verildi.

Protestoya çok sayıda Azerbaycanlı da destek verdi

Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Azeybaycanlılar, Biden'ın skandal sözlerini protesto etti. Gösteride pankartlar ve sloganlarla Birleşmiş Milletler kararları hatırlatıldı.

Büyükelçilik Konutu'nun ardından büyükelçilik binasına geçen topluluk, burada da eylemlerini sürdürdü. Gösteri İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra olaysız sona erdi.

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