AjansHaber.com.tr Dünya ABD’de TikTok ve WeChat yasakları iptal

Biden, Trump'ın bir kararnamesini daha geçersiz kıldı

ABD Başkanı Biden, selefi Trump’ın TikTok ve WeChat’e getirdiği yasakları iptal etti. Biden rakip ülkelerin geliştirdiği uygulamaların analizlerinin yapılması talimatını verdi. Trump, Çin kökenli mobil uygulamaları güvenlik gerekçesiyle yasaklamıştı.

ABD'de Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin merkezli WeChat ve TikTok'u hedef alan kararnamelerinin yerine yeni bir kararname imzaladı.

Joe Biden, yeni kararnamede ilgili ABD'li kurumlara yabancı rakip devletler tarafından geliştirilen yazılım ve uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine risk teşkil edip etmediğine dair "kanıtlara dayanan" analizler yapılması emri verdi.

Trump'tan TikTok karananmesi

Trump, 2020'de TikTok ve WeChat isimli uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit olduğu gerekçesiyle ABD'de yasaklanması için kararname imzalamıştı.

Ancak Trump'ın kararnamesi birçok eyalet mahkemesinin engeline takılmış ve kararname yürürlüğe girememişti.

 

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