Biden-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Konuya ilişkin açıklamalar Beyaz Saray ve Kremlin'den geldi.

İki liderin görüşmesinde tüm ivedi meseleler ile koronavirüs salgını ve bölgesel çatışmaların ele alınacağı ifade edildi.

16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşme yapılması kararı, Moskova ile Washington'un aylar süren "uygun 3'üncü ülke arayışının" ardından geldi.

İki ülke arasındaki gerilim, Biden'ın Putin'i ''katil'' olarak nitelemesinin ve akabinde alınan yaptırım kararlarının ardından artmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisini "katil" olarak niteleyen ABD Başkanı Biden için, "Ona sağlık dilerim" demişti.

ABD Başkanı Biden ayrıca, Rusya'ya getirilen bir dizi yaptırımla ilgili daha ileri gidebileceklerini ancak orantılı olmayı tercih ettiklerini açıklamıştı.

Cenevre'deki son ABD-Rusya zirvesi 1985'te yapılmıştı

Öte yandan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Twitter'dan paylaştığı açıklamasında, İsviçre'nin söz konusu zirveye ev sahipliği yapmasından çok mutlu olduğunu belirtti.

Parmelin, "Umarım, müzakereler hem her iki ülke hem de uluslararası toplum için verimli olur" ifadesini kullandı.

Cenevre'de ABD-Rusya arasındaki en son zirve, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Rusya Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılmıştı.