Biden-Putin görüşmesi sona erdi

Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşandı.

İki lider zirvenin yapılacağı Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısındaki Parc de La Grange villasına TSİ 13.25 sularında geldi.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki zirve 4 saat sürdü.

"Görüşmeler oldukça yapıcı geçti"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cenevre'deki zirvenin ardından açıklama yaptı.

Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmelerinin "oldukça yapıcı" geçtiğini söyledi.

"Siber saldırılarla ilgili yanıt alamadık"

Toplantının ardından konuşan Putin, Washington'ı suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştıklarının ve bunun çok önemli olduğunun altını çizdi.

Putin, siber saldırılarının Rus topraklarından değil, Amerikan, Kanada ve İngiltere topraklarından yapıldığını savundu. Putin, Beyaz Saray'a siber saldırılarla ilgili sundukları kanıtlarla ilgili bir yanıt alamadıklarını söyledi.

"Büyükelçiler yerine dönecek"

Putin, ABD vatandaşı mahkumların iadesi konusunda bazı tavizler verilebileceğini açıkladı.

Putin, "Biden ile ABD ve Rus diplomatların geri dünüşü konusunda anlaştık. Büyükelçiler görev yerlerine geri dönecek" dedi ve açıklamalarına şunları ekledi:

"Dışişleri bakanlıkları düzeyinde istişareler başlayacak. Hem ABD'nin hem Rusya'nın nükleer stabilite konusunda sorumlulukları var. Her ki taraf Yeni Start Anlaşması'nın genişletişmesi konusunu görüşmeye başlayacak."

"Katil" nitelemesi

Putin, Biden'ın "katil" benzetmesine ilişkin, Benim için kullandığı "katil" sözünü izah etti. Açıklaması beni tatmin etti.

''Yüz yüze görüşmek her zaman daha iyi''

ABD Başkanı Biden da Putin ile iki ülke arasındaki iş birliği ve karşılıklı menfaat alanlarını belirlemeye çalışacaklarını belirterek "Yüz yüze görüşmek her zaman daha iyidir." demişti.