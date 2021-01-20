AjansHaber.com.tr Dünya Biden'dan Kovid-19'dan ölenler için anma töreni

Biden, koronavirüsten ölenler için düzenlenen anma törenine katıldı

Joe Biden, saatler sonra yemin ederek 46. Başkan olarak göreve başlayacağı başkent Washington'da koronavirüs salgınında hayatını kaybeden 400 bin Amerikalıyı andı.

Joe Biden ve başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, yemin töreni için geldiği Washington'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybeden 400 bin kişi için anma töreni düzenledi. 

Lincoln Memorial'da düzenlenen törene eşi Jill Biden ile katılan Biden, burada kısa bir konuşma yaptı.

"İyileşmek için hatırlamamız gerek"

Biden, "İyileşmek için hatırlamamız gerek. Hatırlamak bazen zor olsa da iyileşmek için ulus olarak hatırlamamız önemli ve bugün bu yüzden kaybettiklerimizi hatırlamak için buradayız." dedi.

Fotoğraf: AA

Biden, 20 Ocak'ta yerel saatle 11.30 civarında yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak devir teslim töreninde ABD'nin 46. başkanı olacak.

Yemin törenine ABD Başkanı Donald Trump katılmayacak ancak Başkan Yardımcısı Mike Pence, törende yer alacak.

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