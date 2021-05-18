Biden İsrail'e önce füze sattı, sonra ateşkesi destekledi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü duyurdu. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından kısa bir süre önce İsrail’e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat satışına onay veren ABD Başkanı Biden, şimdi de Netanyahu'ya ateşkesi desteklediğini söyledi. İsrail'e sarsılmaz desteğini yineleyen Biden, İsrail'i masum sivillerin korunmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermeye teşvik etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalar ve İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarına yönelik çıkarılmak istenen 3. tasarıya da engel olan Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-Filistin diplomasisine devam ediyor. Beyaz Saray tarafından yapılan çıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Görüşmede Biden’ın İsrail’e sarsılmaz desteğini yinelediğini aktaran Beyaz Saray, “Başkan, toplumlararası şiddeti ele alma ve Kudüs'e sakinlik getirme çabalarını memnuniyetle karşıladı. İsrail'i masum sivillerin korunmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermeye teşvik etti” açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray, iki liderin İsrail'in Gazze'deki gruplara yönelik askeri operasyonlarda kaydettiği ilerlemeyi de görüştüğünü ifade etti. Başkan Biden’ın görüşmede ateşkesi desteklediğini ifade ettiğini açıklayan Beyaz Saray, iki liderin ABD'nin bu amaç doğrultusunda Mısır ve diğer ortaklarla olan görüşmesini de ele aldığını ifade etti. Açıklamada ayrıca, iki liderin kendilerinin ve ekiplerinin yakın temas halinde kalacağı konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

GAZZE SALDIRILARINDAN ÖNCE, ABD İSRAİL'E GÜDÜMLÜ FÜZE SATMIŞ

ABD yönetiminin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından kısa bir süre önce İsrail’e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat satışına onay verdiği ortaya çıkmıştı. Washington Post gazetesinin Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberde, Joe Biden yönetiminin 5 Mayıs’ta İsrail’e 735 milyon dolar değerinde hassas güdümlü füzelerin satışına onay verdiğini kongreye tebliğ ettiği ifade edildi.