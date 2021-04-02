Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Servis edilen fotoğrafta dikkat çeken detaylar

Çekilen karede ise Başkan Yardımcısı Harris'in Biden ile aynı hizada oturması ve sadece Hazine, Savunma ve Dışişleri bakanlarının oturması dikkat çekti.

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, Beyaz Saray'daki ilk Kabine toplantısı öncesi gazetecilere kısa bir konuşma yaptı. Kovid-19 önlemleri altında gerçekleştirilen toplantıda, Biden, kabinesinin ABD tarihindeki en çeşitli kabine olduğunun altını çizdi. Biden, Senatoya da ekibini "rekor sürede" onayladığı için teşekkür etti.

Toplantı, Biden'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

BİR KARE, PEK ÇOK DETAY

Öte yandan toplantı sonunda tüm bakanlar Başkan Biden önderliğinde bir fotoğraf çekildi. Servis edilen fotoğraf karesinde Biden ile yardımcısı Harris'in aynı hizada en önde yan yana oturması ve Harris'in bacak bacak üstüne atması dikkat çekti. Karedeki bir diğer ayrıntı ise onca bakan arasından sadece Hazine, Savunma ve Dışişleri bakanlarının oturması, diğerlerinin ayakta durması oldu.