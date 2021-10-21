Biden döneminde 1.7 milyon göçmen göz altısı

Seçim kampanyası döneminde, Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını eleştiren ve göçmenlerle ilgili vaatlerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ın döneminde 1,7 milyon göçmen gözaltına alındı. Bu rakam, 1986'dan bu yana en yüksek gözaltı sayısı oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, 2020 Başkanlık seçimleri öncesi kampanya çalışmalarında göçmenlere karşı alınan sert önlemleri sert bir şekilde eleştirdi ve orta Amerika kökenli seçmenlerden büyük destek aldı.

Göreve geldiği ilk 100 günde göçmen politikaları konusunda adım atan Biden'ın çabası istikrarlı olmadı.

Washington Post tarafından ele geçirilen ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ofisi raporuna göre, eylül sonu biten 2021 mali yılı içinde rekor sayıda göçmen yakalandı.

1.7 Milyon göçmen gözaltında

Raporda, 1,7 milyon düzensiz göçmenin gözaltı kayıtlarına girdiği bildirildi.

Bunun şimdiye kadar bir mali yıl içinde kaydedilen en büyük rakam olduğu vurgulanarak, özellikle temmuz ve ağustos aylarında gözaltına alınan yasa dışı göçmen sayısının 200 bini geçtiği hatırlatıldı.

2012-2020 mali yılları içinde gözaltına alınan toplam düzensiz göçmen sayısının 540 bin olduğuna dikkat çekilerek, son bir yıl içinde ortaya çıkan rakamın bunun 3 katı olduğuna işaret edildi.

Yakalananların yüzde 61'i sınır dışı edildi

Gözaltına alınan 1,7 milyon düzensiz göçmenin yüzde 61'inin sınır dışı edildiği, ancak bunların içinde tekrar sınırı geçmeye çalışanların oranının yüzde 25 olduğu vurgulandı.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenler arasında Meksika kökenliler 608 bin ile ilk sırada yer alırken, bunu 309 bin ile Honduras ve 279 bin ile Guatemala vatandaşlarının izlediği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, düzensiz göçmen artışını "kriz" olarak niteleyerek, bunu Biden hükümetinin önünde çözülmeyi bekleyen en büyük sorunlardan biri olarak değerlendirdi.

CBP raporunun, birkaç gün içinde resmen yayımlanması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber