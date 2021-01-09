Biden, Brett McGurk'ü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğüne getirecek

Joe Biden, ulusal güvenlik ekibinde yer alacak yeni isimleri açıkladı.

Dış politikada etkili olacak isimler arasında Obama döneminde DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliğini yürüten Brett McGurk de yer alıyor.

Biden, YPG/PKK'ya desteğiyle bilinen tartışmalı isim McGurk'ü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü yapacak.

Ulusal Güvenlik Konseyi Özel Kalemliği görevine Yohannes Abraham'ı seçen Biden, Demokrasi ve İnsan Hakları Koordinatörlüğüne Shanthi Kalathil, Rusya ve Orta Asya Kıdemli Direktörlüğüne Andrea Kendall-Taylor, İklim ve Enerji Kıdemli Direktörlüğüne Melanie Nakagawa, Avrupa Kıdemli Direktörlüğüne ise Amanda Sloat'ı getirecek.