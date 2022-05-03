AjansHaber.com.tr Gündem Biden'dan Ramazan Bayramı resepsiyonu

Biden Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı için düzenlediği resepsiyonda, “Amerikalı Müslümanlar ülkemizi daha da güçlü kılıyor” mesajı verdi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da düzenlediği resepsiyonda Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini ağırladı.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın da katıldığı resepsiyonda konuşan Biden, tüm Müslümanların bayramını kutladığını söyledi.

“Amerikalı Müslümanlar ülkemizi daha da güçlü kılıyor” mesajı veren Biden, inanç özgürlüğünün Amerika’nın temel değerlerinden olduğunu vurguladı.

Ramazan ayının hatırlattığı değerlerin toplumsal önemine dikkat çeken Biden, COVID-19 aşısı dahil Müslümanların her alanda insanlığın gelişimine önemli katkılar yaptığını belirtti.

Programda kısa bir konuşma yapan Muhammed Mescidi İmamı Talib Şerif de farklı toplumlar arasındaki kardeşliğe ve toplumsal paylaşıma atıf yaparak Amerikalı Müslümanlara desteğinden dolayı Biden yönetimine teşekkür etti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Verilerin çalınması kesinlikle söz konusu değildir
Toz taşınması nedeniyle yağmurla çamur yağdı
Pastavilla'dan bayrama özel yeni reklam filmi
Zelenskiy'nin Türkiye sözlerine açıklama yaptı
Yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı coşkusu