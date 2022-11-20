Beyoğlu'nda silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada silah kullanılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.